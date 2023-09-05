Moğol Türklerinin kas güçlerini borçlu oldukları lezzeti! Kurutulmuş et suyu çorbasının faydaları

En eski Türk toplumlarından biri olan Moğol Türkleri damaklarına oldukça düşkün. Bu yüzden çeşitli yemek lezzetlerine sahip olan Moğol Türklerinin en sık kullandığı yemeklerin başında kuru et gelir. Kuru etten yapılan çorba ise Moğol Türklerinin çevik kaslarının sırrıdır. Moğol Türklerinin kurutulmuş etten yaptıkları bu çorbanın tarifini ve faydalarını sizler için derledik.

Yüksek oranda protein ve kalsiyum barındıran kurutulmuş et hiç bir pişirilme işlemine maruz bırakılmaz. Tamamen keskin güneş altında tuza bandırılarak kurutur. Bir yıl boyunca pişirilmeden tüketilir. Pastırmaya benzer ancak pastırmadan daha uzun güneş altında bekletilir.

KURUTULMUŞ ETİN FAYDALARI NELEDİR?

Her hangi bir ateşe maruz kalmadığından içeriğindeki vitamin ve mineral değerleri korur. Bu yüzden tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu proteini yüksek miktarda sağlar. Ayrıca kolajen değerlerini koruduğundan hücrelerin dokusal yenilenmesini destekler. Bu da özellikle kas ve kemiklerin bağlantı noktaları olur. Zar sisteminden kemiklerin ilik kısmına kadar güçlendiren kırılma ve çatlamaları engeller.

Vücutta yağ bağlamasını engelleyerek organların işleyişini güçlendirir. Sinir hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasını sağlayan proteini fazlasıyla karşılar. Virüslere karşı direnci artırdığından dinç bir vücut ve beyin sağlar. Bu sayede ileri yaşlarda unutkanlık ve yaşlanma belirtilerinin riski azalır. Moğol Türkleri bu yüzden sıklıkla kurutulmuş et tüketir.

KURUTULMUŞ ET ÇORBASI TARİFİ

Cengiz Han'ın özellikle askerlerine savaş öncesi ikram ettiği bir lezzettir. Kas sistemini güçlendirerek daha uzun süre savaşmalarını sağlarmış.

200 gram kurutulmuş et

1 adet havuç

1 adet mısır

1 adet soğan

1 adet patates

1 yemek kaşığı kuyruk yağı

5 bardak su

Karabiber, kimyon ve tuz

Derin bir tencerenin içine kuyruk yağı ekleyin.

Eriyen yağın üzerine bir havuç dilimleyin.

Ardından patates ve soğanı dilimleyip ilave edin.

İçine suyu ekleyip mısırları da yuvarlak kesin ekleyin.

Baharatları koyun 15 dakika kaynatın.

En son içine kurutulmuş etleri koyun ve 30 dakika daha kaynamaya bırakın.

Ocaktan alıp sunum yapın.

Afiyet şifa olsun...