Muayene ücretlerine yarı yarıya zam! Hangi uzmanlık alanlarının muayene ücretlerine zam geldi?

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararıyla çok sayıda uzmanlık dallarının muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

Muayene ücretlerine yarı yarıya zam! Hangi uzmanlık alanlarının muayene ücretlerine zam geldi?
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Karar Resmi Gazete’nin bugünkü Mükerrer sayısında yayımlandı. Alınan karara göre, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi. Yüzde 50 artış yapılan uzmanlık dalları ise “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde” belirtildi.

MUAYENE ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM!

“Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde zam yapıldı.

Muayene ücretlerine yarı yarıya zam! Hangi uzmanlık alanlarının muayene ücretlerine zam geldi? - Resim : 1

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