Muhtarlar bu sefer sağlık için toplandı

Samsun’da muhtarların sağlık bilincinin arttırılması ve toplumun sağlık alanında daha bilinçli hareket etmesi için toplantı düzenlendi.



Samsun International Medicana Hastanesi uzman hekimleri kentteki mahalle muhtarlarının sağlık bilincinin artırılması ve toplumun sağlık alanında daha bilinçli hareket etmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği kahvaltı etkinliği ile bir araya geldi.

Alanında uzman hekimler, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve güncel tanı-tedavi yöntemleri hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, soru-cevap bölümünde ise merak edilen soruları yanıtladılar.

Etkinlikte konuşan hastanenin Genel Müdürü Güner Armutlu, muhtarların toplum içinde çok önemli bir rol üstlendiğini ve sağlık konularında sahip oldukları bilgilerle mahalle sakinlerine rehberlik yapabileceklerini vurguladı. Armutlu ayrıca, "Siz mahalle muhtarları, mahallelerinizde sağlığın önemini vurgulayarak ve korunmasına destek olarak önemli bir etki oluşturabilirsiniz. Düzenli sağlık bilgilendirme toplantılarımız da bu hedefe hizmet edecektir" dedi.



Muhtarlar da elde ettikleri bu bilgileri kullanarak mahallelerinde sağlık farkındalığı oluşturmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirttiler.