Ne içtiğinizi biliyor musunuz? O liste herkesi şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellenmeye devam ediyor. Aydınlık’ın “At Eti Dana Etine Karışmış” başlıklı haberinin ardından, şimdi de içilebilir gıdalardaki sahtekarlıklar gündeme taşındı.

ETİL ALKOL TEHDİDİ

Bakanlığın denetimlerinde, birçok restoran ve firmada alkollü içeceklerin içine tersiyer butil alkol, etil alkol ve metil alkol gibi maddelerin eklendiği tespit edildi.

İşte alkollü içecekte sahtekarlık yapan firmaların ve restoranların ismi:

*İstanbul Sarıyer’deki Dörtortak Deniz Mahsülleri ve Balık Lokanta’nın rakısında tersiyer butik alkol bulundu.

*İstanbul Sarıyer’deki Alibaba Balık Lokantası’nda 6 çeşit rakıda tersiyer butik alkol ve metil alkol tespiti yapıldı.

*İstanbul Sarıyer’deki Eç Balık Restoranı’nda da rakıda tersiyer butik alkol bulundu.

*Manisa’da üretilen ünlü Holidays markasının krema aromalı şarabında da etil alkol tespit edildi.

*İzmir’de üretilen Bella Shot markasının 5 çeşit içeceğinde dışarıdan etil alkol katılması tespit edildi.

ENERJİ İÇECEKLERİ TEHLİKE SAÇIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş gıdalarını tespit ettiği listede enerji içecekleri de listede yerini aldı. Uzmanlar enerji içeceklerindeki zararla saymakla bitmezken birçok markanın içeceğinde ilaç etkin maddesi tespit edildi. O enerji içeceği markaları şu şekilde sıralandı:

*Drill Plus Ginseng Drink markasının tutti frutti aromalı içeceği

*Dinamit markasının ginsengli karışık meyveli içeceği

*Diblong markasının toplam 5 çeşit içeceği

*Max 48 markasının tutti frutti aromalı içeceği

*Jet Plus markasının tutti frutti aromalı içeceği

* Gergedan +18 Ginseng Drink ginsengli kahve aromalı içeceği

* Nitro Max Gold markasının tutti frutti aromalı içeceği

* Extra Coreks Drink karışık meyveli içeceği