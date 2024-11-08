Ne yediğinizi biliyor musunuz? İşte Taklit ve tağşişli ürün 737 ürün

8 Kasım 2024 itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıda ürünlerinin sayısının 737'ye ulaştığını açıkladı. İşte o ürünler...

Mert Sagit Mert Sagit
Ne yediğinizi biliyor musunuz? İşte Taklit ve tağşişli ürün 737 ürün
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arım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği çerçevesinde taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlığın son açıklamasına göre, 8 Kasım 2024 itibarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin sayısı 737'ye yükseldi.

Sağlık riski taşıyan ve içeriği bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaların sayısı ise 132 olarak kaydedildi.

Güncel listede, bazı ürünlerde bitkisel yağ gibi kullanılmaması gereken maddelerin eklenmesi, kanatlı eti, sakatat ve domuz eti gibi yabancı maddelerin karıştırılması gibi ciddi ihlaller yer alıyor. Kıyma, baharat, tereyağı ve isot gibi farklı gıda türlerinde yapılan hileler, tüketici sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturuyor.

Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerini artırarak, ifşa listesini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımlıyor.

Liste, gıda boyası eklenmiş ürünler, düşük yağ oranlı çiğ süt, soya ve nişasta içeren katkılı gıdalar gibi çeşitli yasaklı maddeler içeren ürünleri de kapsıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerin düzenli olarak denetlendiğini ve tüketicilere güvenli gıda tüketimi için ifşa listesini takip etmelerini tavsiye ediyor.

İşte 8 Kasım 2024 itibarıyla tespit edilen taklit ve tağşiş yapılmış ürünler:

Ne yediğinizi biliyor musunuz? İşte Taklit ve tağşişli ürün 737 ürün - Resim : 1

Ne yediğinizi biliyor musunuz? İşte Taklit ve tağşişli ürün 737 ürün - Resim : 2

Ne yediğinizi biliyor musunuz? İşte Taklit ve tağşişli ürün 737 ürün - Resim : 3

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