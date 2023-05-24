Nefes darlığına dikkat! O hastalığın habercisi olabilir

NEFES ALDIĞINIZI FARK EDİYORSANIZ DİKKAT

- Normal bir insan nefes alıp verdiğinin farkında bile değildir. Oysa her insan dakikada 12-16 kez nefes alıp verir. Bireylerin nefes alma sürecinde rahatsızlık, hızlı veya zorlanma hissi yaşaması nefes darlığı olarak adlandırılır. Nefes darlığı, tıpkı ağrı gibi, sadece hasta tarafından algılanan kişisel bir belirtidir.

- Akciğerlerin katılaşması ya da göğüs duvarının genişlemesinde azalmalar (obezite, skolyoz, akciğer zarı kalınlaşması) da solunum iş yükünü arttırır.