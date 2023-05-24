Nefes darlığına dikkat! O hastalığın habercisi olabilir
Nefes darlığının ciddi sağlık sorunlarına bağlı gelişebileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Özgür Yüksel, bu konuda dikkat etmek gerektiğini ve hastalığın habercisi olabileceğini aktardı.
İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Bilge Özgür Yüksel, nefes darlığı konusunda açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
- Kalp hastalıklarında da vücuda pompalanan kan miktarında azalma olur. Tüm vücuda giden oksijen miktarı azalacağı için solunum iş yükü artar. Beyinde solunumu kontrol eden merkeze ait hastalıklar da solunum iş yükünü artırabilirler.
NEFES ALDIĞINIZI FARK EDİYORSANIZ DİKKAT
- Normal bir insan nefes alıp verdiğinin farkında bile değildir. Oysa her insan dakikada 12-16 kez nefes alıp verir. Bireylerin nefes alma sürecinde rahatsızlık, hızlı veya zorlanma hissi yaşaması nefes darlığı olarak adlandırılır. Nefes darlığı, tıpkı ağrı gibi, sadece hasta tarafından algılanan kişisel bir belirtidir.
- Akciğerlerin katılaşması ya da göğüs duvarının genişlemesinde azalmalar (obezite, skolyoz, akciğer zarı kalınlaşması) da solunum iş yükünü arttırır.
BİLİNÇ DÜZEYİNDE NEFES DARLIĞI OLABİLİR
İkinci bir nedenin de solunum kaslarında oluşan zayıflık olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yüksel, cümlelerine şöyle devam etti:
- Nörolojik kas hastalıkları, solunum kaslarında yorgunluğa bağlı nefes darlığına yol açabilir. Diğer bir neden de psikojenik nefes darlığıdır. Hiçbir organik hastalık olmamasına rağmen normal olan solunum, bilinç düzeyinde nefes darlığı şeklinde algılanabilir.
- Akciğer veya kalp hastalığı olan kişilerde, astım, KOAH ve obezite gibi kronik solunum rahatsızlıkları olanlarda daha yaygın görülür. Bunun yanı sıra hipotiroidi, hipertiroidi gibi endokrinolojik hastalıklarda, nörolojik, hematolojik hastalıklarda ve böbrek hastalıklarında da oluşabilir. Anksiyete bozukluğu, panik atak veya stres durumunda da geçici nefes darlığı yaşanabilir.
Kaynak: DHA