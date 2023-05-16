Biyobilimler Enstitüsü Direktörü Nevan Krogan'dan meme kanseri hakkında önemli açıklamalar
Meme kanseri, COVID-19 ve otizm birbiriyle ilgisiz görünebilir, ancak bazı şaşırtıcı bağlantıları vardır. Meme kanserinde mutasyona uğrayan aynı genlerden bazıları COVID-19 tarafından da ele geçirilir ve kanserde mutasyona uğrayan diğer bazı genler de otizmle ilişkilendirilir.
UCSF Kantitatif Biyobilimler Enstitüsü Direktörü Nevan Krogan'ı, çok çeşitli hastalıklarda büyük rol oynayan bir avuç genin etkilerini ayrıntılı olarak incelemeye yöneltti. Genlerin planları olduğu proteinlere dayanır. Bir gen mutasyona uğradığında, proteini de değişir. Aynı zamanda Gladstone Enstitüleri'nde kıdemli araştırmacı olan Krogan, şu açıklamaları yaptı:
- Genomumuz nispeten statiktir, ancak proteinler öyle değildir. "Zaman içinde değişen farklı bağlamlarda sürekli olarak diğer proteinlerle etkileşim halindedirler." Birçok durum düzinelerce mutasyon içeriyor
On yıldan uzun bir süre önce Krogan, kanser, otizm ve bulaşıcı hastalıklardaki bir dizi mutasyon boyunca sağlıklı ve hastalıklı hücrelerde bu protein-protein etkileşimlerinin veya PPI'ların binlercesini karşılaştıran 'hücre haritaları' oluşturmak için sofistike nicel yaklaşımlar kullanmaya başladı.
On yıldan uzun bir süre önce Krogan, kanser, otizm ve bulaşıcı hastalıklardaki bir dizi mutasyon boyunca sağlıklı ve hastalıklı hücrelerde bu protein-protein etkileşimlerinin veya PPI'ların binlercesini karşılaştıran 'hücre haritaları' oluşturmak için sofistike nicel yaklaşımlar kullanmaya başladı. Bu PPI'lara odaklanmanın, mutasyonların hücre işlevlerini nasıl bozduğunu aydınlatabileceğine ve daha güvenli ve daha etkili tedaviler için giriş noktalarını ortaya çıkarabileceğine inanıyor.
Krogan ile ABD ve dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar arasındaki işbirlikleri, farklı genlerdeki mutasyonların bazen aynı hücresel yolları nasıl bozduğunu ortaya çıkardı ve genetik düzeyde oldukça farklı görünebilen hastalıklar arasındaki bağlantıları aydınlattı.