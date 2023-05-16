Biyobilimler Enstitüsü Direktörü Nevan Krogan'dan meme kanseri hakkında önemli açıklamalar

UCSF Kantitatif Biyobilimler Enstitüsü Direktörü Nevan Krogan'ı, çok çeşitli hastalıklarda büyük rol oynayan bir avuç genin etkilerini ayrıntılı olarak incelemeye yöneltti. Genlerin planları olduğu proteinlere dayanır. Bir gen mutasyona uğradığında, proteini de değişir. Aynı zamanda Gladstone Enstitüleri'nde kıdemli araştırmacı olan Krogan, şu açıklamaları yaptı:

- Genomumuz nispeten statiktir, ancak proteinler öyle değildir. "Zaman içinde değişen farklı bağlamlarda sürekli olarak diğer proteinlerle etkileşim halindedirler." Birçok durum düzinelerce mutasyon içeriyor