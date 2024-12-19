O gıdalarda domuz eti skandalı: Bakanlık tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin listesini yeniledi. Güncellenen listeye 35 yeni ürün eklendi. Yapılan incelemelerde, sucuk ve dana kaburgada domuz eti, kıymalı pide ve böreklerde ise sakatat tespit edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
O gıdalarda domuz eti skandalı: Bakanlık tek tek ifşa etti
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Denetimlerde, bazı ürünlerde domuz eti kullanıldığı ortaya çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" adı altında domuz eti sattığı belirlendi. Ayrıca, Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap tarafından üretilen "Sütüven" markalı sucuklarda da domuz eti tespit edildi.

O gıdalarda domuz eti skandalı: Bakanlık tek tek ifşa etti - Resim : 1

O gıdalarda domuz eti skandalı: Bakanlık tek tek ifşa etti - Resim : 2

Kıymalı Pide ve Börekte Sakatat

Unlu mamullerden alınan numunelerde de hileye rastlandı. Kıymalı pide ve böreklerde sakatat kullanıldığı tespit edildi. Bu tür hilelerin, tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

Bakanlık Uyarıyor

Bakanlık, gıda alışverişlerinde güvenilir markaların tercih edilmesi ve ürün etiketlerinin dikkatle incelenmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Taklit ve tağşiş yapan firmalarla ilgili yasal süreçlerin devam edeceği açıklandı.

Güvenilir Gıda İçin Denetimler Sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtekarlık yapan firmaların isimlerini ve ürün detaylarını kamuoyuna duyurarak, sağlıklı gıda tüketimini teşvik etmeye devam ediyor.

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