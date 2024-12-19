O gıdalarda domuz eti skandalı: Bakanlık tek tek ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin listesini yeniledi. Güncellenen listeye 35 yeni ürün eklendi. Yapılan incelemelerde, sucuk ve dana kaburgada domuz eti, kıymalı pide ve böreklerde ise sakatat tespit edildi.
Denetimlerde, bazı ürünlerde domuz eti kullanıldığı ortaya çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" adı altında domuz eti sattığı belirlendi. Ayrıca, Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap tarafından üretilen "Sütüven" markalı sucuklarda da domuz eti tespit edildi.
Kıymalı Pide ve Börekte Sakatat
Unlu mamullerden alınan numunelerde de hileye rastlandı. Kıymalı pide ve böreklerde sakatat kullanıldığı tespit edildi. Bu tür hilelerin, tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.
Bakanlık Uyarıyor
Bakanlık, gıda alışverişlerinde güvenilir markaların tercih edilmesi ve ürün etiketlerinin dikkatle incelenmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Taklit ve tağşiş yapan firmalarla ilgili yasal süreçlerin devam edeceği açıklandı.
Güvenilir Gıda İçin Denetimler Sürüyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtekarlık yapan firmaların isimlerini ve ürün detaylarını kamuoyuna duyurarak, sağlıklı gıda tüketimini teşvik etmeye devam ediyor.