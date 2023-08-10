Ödem nedir? Ödem neden olur? Vücuttan ödem atmanın en hızlı yolları

Ödem vücutta sıvı tutulması anlamına gelen bir rahatsızlıktır, oluştuğu bölgede şişlik ve ağrı ile kendini gösterir. Şüphelendiğiniz bölgeye parmağınızı bastırarak ödem olup olmadığını anlayabilirsiniz, ödemli yere bastırdığınızda cilt içeri çöker ve bir süre çukur şeklinde kalır. Genellikle bacak ve ayak bölgelerinde görülür, çeşitli sebeplerle oluşabilir.

ÖDEM NASIL ATILIR?

Sorunun Sebebini Tespit Edin: Ödemden kurtulmak için ilk adım, ödeme neden olan sorunun belirlenmesidir. Ciddi hastalıklar veya uzun süreli ayakta durma gibi faktörler vücutta sıvı birikimine yol açabilir. Eğer ödem hastalık kaynaklı ise, hastalığın tedavisiyle birlikte ödem sorunu da çözülebilir.

Yaşam Tarzını Değiştirin: Yaşam tarzınızda yapacağınız değişiklikler ödem atımını destekler. Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve alkol tüketimini azaltmak gibi adımlar ödem sorununu azaltmada yardımcı olabilir. Eğer fazla kilonuz var ise zayıflamanız, ödemi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Bölgeye Göre Öneriler: Ödemin oluştuğu bölgeye göre farklı önerilere dikkat edebilirsiniz. Örneğin, bacaklarda ödem varsa yatarken bacaklarınızın altına destek olarak kalp seviyesinin üzerinde tutmak faydalı olabilir, ayaklarınızı hafifçe yukarı kaldırmak kan akışını hızlandırarak ödemin dağılmasına yardımcı olabilir.

Hareket Etme Önemlidir: Uzun süre hareketsiz kalmak kan akışını yavaşlatarak ödem oluşumuna neden olabilir. Mümkün olduğunca hareketsiz kalmamaya çalışın. Uzun süre aynı pozisyonda oturmayın veya uzanmayın. Bulunduğunuz yerde ufak hareketler yapmak bile yeterli olabilir.

Doktora Danışın: Eğer var olan bir sağlık sorunu ödeme neden oluyorsa, mutlaka doktorunuza danışın. Doktorunuz, ödemi tedavi için diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar önerebilir.

ÖDEME HANGİ HASTALARDA DAHA SIK RASTLANIR?

Kalp yetmezliği

Akciğer hastalıkları

Tiroit sorunları

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Böbrek yetmezliği

Siroz

Yanık

Obezite

ÖDEM ATIMINA YARDIMCI BESLENME NASIL OLUR?

Tuz Tüketimini Azaltın: Öncelikle su tutulmasına neden olan tuz tüketimini azaltmalısınız. Yemeklerinizdeki tuzun yanı sıra paketli ürünlerde sıklıkla bulunan tuzlara da dikkat edilmeli.

B5 ve B6 Vitaminleri: Vücuttaki biriken sıvının atılmasına yardımcı olan B5 ve B6 vitaminlerini içeren besinleri tüketmek faydalıdır. Kırmızı et, taze meyve ve süt gibi besinler bu vitaminleri sağlayabilir.

Su Tüketimini Artırın: Günde yeterli miktarda su içmek ödem sorununu azaltmada önemlidir. Ancak çay, kahve gibi içecekler vücutta su tutulmasına neden olabilir. Bu ürünleri mümkün olduğunca sınırlayın ve su tüketimine özen gösterin.

Diüretik (İdrar Söktürücü) Besinler: Özellikle idrar söktürücü etkisi olan besinler ödem atımına yardımcı olabilir. Maydanoz ve mısır püskülü gibi besinlerin diüretik etkileri yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Enginar, kuşkonmaz, pancar, lahana, kereviz, şeftali ve havuç gibi besinler de diüretik etkisi taşıyan seçenekler arasında yer alır.

ÖDEM TEDAVİSİ NASILDIR?

Profesyonel Danışma: Ödem tedavisi için ilk adım olarak doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz uygun görürse, ilaç tedavisini düzenli bir şekilde uygulamalısınız.

Hareket ve Kan Akışı: Hareket süresini artırarak kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Düzenli hareket etmek, ödemin dağılmasına yardımcı olabilir.

Rahat Giysiler: Ödemli bölgeleri sıkan giysilerden kaçının. Bu tür giysiler ödemin daha da kötüleşmesine neden olabilir. Rahat ve bol giysiler tercih edilmelidir.

Susuz Kalmamaya Dikkat Edin: Vücudunuzu susuz bırakmamalısınız. Yeterli miktarda su içmek, ödem sorununun hafiflemesine yardımcı olabilir.

Beslenme Düzeni: Beslenme programınızı gözden geçirin. Ödemi arttıran tuz ve bazı besinleri çıkarın, yerine sıvı atımını destekleyen besinleri ekleyin.

Sıvı İçeriği Yüksek Besinler: Yiyecek seçeneklerinizde su içeriği yüksek olan besinlere yönelin. Salatalık, limon, domates gibi su içeriği yüksek besinler ödemi azaltmaya yardımcı olabilir.

Ödem tedavisi kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir ve doktorunuzun önerilerine dikkat etmek önemlidir. Unutmayın ki ödem problemi uzun sürerse veya şiddetlenirse, mutlaka bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçmelisiniz.

ÖDEMİN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR NELER?

HANGİ BÖLGELERDE RİSKLİDİR?

Bacaklarda tedavi edilmeyen ödem, yürüme güçlüğü yaratabilir. Ödem sişliği ağrı yapar ve zayıf kan dolaşımına bağlı olarak eklemlerde elastikiyet azalır. Zamanla cilt yaraları, selülit ve enfeksiyonlar görülebilir. Akciğer ödemi kan-oksijen seviyelerini ve akciğer kapasitesini düşürür; nefes darlığına sebep olabilir. Siroza bağlı oluşan karın ödemi o bölgedeki kan damarlarına baskı yapabilir. Bacaklarda oluşan ödem, kan dolaşımının zayıfladığını gösterir. Bu durum aynı zamanda lenf sorunları nedeniyle her iki bacakta şişlik ile kendini gösteren lenfödem (fil hastalığı) belirtisi olabilir. Kullanılan bazı ilaçlar yüz, dudaklar ve ağızda şişmelere ortam hazırlayabilir. Ödemin sebebini tespit etmek bu yüzden önemlidir.