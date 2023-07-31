Ölümcül hastalığına yakalanan ünlü yayıncı IShowSpeed hastaneye kaldırıldı! Ölümcül küme tipi baş ağrısı hastalığı nedir?

Ünlü yayıncı IShowSpeed öldü mü? Sevenlerini hüzne boğan bir açıklam geldi! IShowSpeed'in ölümüne dair haberlerin çıkmasına sebep olan Küme tipi baş ağrısı hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

ISHOWSPEED KİMDİR?

Dünya çapında tanınan IShowSpeed ünlü bir Twitch yayıncısıdır. Cristiano Ronaldo hayranlığıyla tanınırlığı artan yayıncının milyonlarca takipçisi olduğu biliniyor.

ISHOWSPEED'İN KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI HASTALIĞI NEDİR?

Küme baş ağrılarının kesin nedeni bilinmiyor. 20-50 yaş arası erkeklerde daha yoğun görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkan hastalık, vücudun biyolojik saati ile alakalı olduğu ihtimaller arasında görülüyor. Hormon ve dışarıdan alınan gıdaların etkilediğine dair de bir tıbbi kanıt bulundurmayan hastalık yemek yeme düzeninden, uykuya, cinsel hayattan yaşamın sonlanmasına kadar birçok etkiye sahip olduğu düşünülüyor.

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI HASTALIĞI'NIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Başınızda olan tek yönlü ağrı kümesi

2. Huzursuz hisler ve gerginlik

3. Ağrının olduğu yerde olan sıcaklık hissi

4. Etkilenen tarafta burun tıkanıklığı veya akıntısı

5. Ağrıdan dolayı yemek yiyememe, uyuyamama

6. Gözde kızarıklık-burun tıkanıklığı (ağrının olduğu tarafta)

7.Göz kapağında düşme

ISHOWSPEED ÖLDÜ MÜ? SON DURUMU NEDİR?

Ünlü yayıncı yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: