Orman Altı Yollarda Kendiliğinden Yetişen Şifa Deposu Bitki! Kış Hastalıklarını Bitiriyor

Sıklıkla orman altı dediğimiz yol kenarlarında kendiliğinden yetişen biberiye bitkisi kış hastalıklarının şifa deposu kabul edildi. Sizlere Ayşe Nine'nin tarifiyle yapacağımız mucize çay bu şifa deposuyla geliyor.

Orman Altı Yollarda Kendiliğinden Yetişen Şifa Deposu Bitki! Kış Hastalıklarını Bitiriyor
Orman Altı Yollarda Kendiliğinden Yetişen Şifa Deposu Bitki! Kış Hastalıklarını Bitiriyor
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Aslında eczane eczane ilaç aramaktansa yol kenarında kendiliğinden yetişen bazı bitkiler bu konu da tam bir şifa deposudur. Kış aylarında artan hastalıklar bağışıklığın zayıflığının göstergesidir. Bağışıklığı güçlendiren C vitaminini bu yol kenarında yetişen kokusuyla büyüleyen biberiye bitkisiyle alabilirsiniz.

Orman Altı Yollarda Kendiliğinden Yetişen Şifa Deposu Bitki!

Biberiye çayı, boğazda biriken balgamı söküp atar. Özellikle sigara içenlerin akciğerlerinde biriken duman mukoz kapakcıklarını kapatır. Bu da nefes darlığına neden olur. Biberiye çayı, bu birken mukozu atıp düzenler. 

C vitamini bakımından zengin olan biberiye çayı, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Proteini artırır. Bu sayede bağışıklık sistemi maruz kalacağı virüse karşı daha dirençli hale gelir. 

Biber çayı

Kurutularak tüketildiğinde biberiyedeki vitamin oranları daha yükseğe çıkar. Biberiye çayı aynı zamanda güçlü bir ödem atıcı olduğundan günde bir bardak tüketilmesi yeterli olur. 

Biberiye çayı ağız kokusundan mide asidini dengelemeye kadar etkili bir bitkidir. Kozmetikten ilaç sanayine kadar ham madde olarak kullanılır. 

Sinir sistemini güçlendirerek uyarıcılarla beraber beynin işlevselliğini artırır. Aynı şekilde bağırsakların da daha hızlı çalışmasını destekler. Kabızlık sorunu yaşayanların özellikle 2 günde bir tüketilmesi lazım.

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# biberiye çayı
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