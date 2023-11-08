Ortopedide Altadıcı Terimlere Dikkat! Uzmanlardan Uyarı Geldi

Ortopedide sıvı diz protezi diye bir terim de uygulama da yok. Yaygın şekilde kullanılan ‘sıvı diz protezi’ terimi, aslında bir aldatmaca. Uzmanlar, "Bu, diz eklemi içine uygulanan bir enjeksiyon işlemidir. Sıvı diz protezi diye bir şey söz konusu değildir. Diz protezi cerrahi bir işlemdir." diyor.

Ortopedide Altadıcı Terimlere Dikkat! Uzmanlardan Uyarı Geldi

Doğru sanılan bir yanlışı düzeltmek ve suistimallerin önüne geçmek için işin uzmanları uyarıyor. Ortopedi’de “sıvı diz protezi” diye bir terim de uygulama da yok.

Hidrojel uygulamasında, diz eklemleri arasındaki bölgeye sıvı enjekte ediliyor. Vücut içinde emilimi olmayan sıvı, uzun yıllar diz içinde kalarak kemiklerin sürtünmesini önlüyor. Eklem içine uygulanan enjeksiyon yöntemlerinden yalnızca biri… Ve bu da yanlış şekilde kullanıldığı gibi bir protez uygulaması değil.

Bu önemli uyarı, Antalya’da düzenlenen 32’nci Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde yapıldı.

Gelişen teknikler sayesinde protez ve implant, hastaların korkulu rüyası olmaktan çıktı.

Balgam Renklerinin Anlamları Nelerdir? Kanlı Balgam Ne Zaman Tehlikelidir?Balgam Renklerinin Anlamları Nelerdir? Kanlı Balgam Ne Zaman Tehlikelidir?Sağlık
# ortopedi # diz protezi
Çok Okunanlar
El Nina Soğukları Nedir?
El Nina Soğukları Nedir?
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı
Vatan Partisi Rektör'ün FETÖ İmamına Raporlarını Açıkladı
Mesut Özil'in Babası Mustafa Özil'den Olay İtiraflar!
Mesut Özil'in Babası Mustafa Özil'den Olay İtiraflar!
8 Kasım 2023 Çarşamba TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
8 Kasım 2023 Çarşamba TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Fenerbahçe'den 6 Numara Hamlesi: Thomas Partey
Fenerbahçe'den 6 Numara Hamlesi: Thomas Partey
Öne Çıkanlar “EĞER MADDİ DESTEK VEREMİYORSANIZ, LÜTFEN BİZE KREDİ VERİN!” | Ulusal Haber “EĞER MADDİ DESTEK VEREMİYORSANIZ, LÜTFEN BİZE KREDİ VERİN!” | Ulusal Haber Zerrin Sümer Kimdir? Zerrin Sümer Kimdir?