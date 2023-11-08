Ortopedide Altadıcı Terimlere Dikkat! Uzmanlardan Uyarı Geldi

Doğru sanılan bir yanlışı düzeltmek ve suistimallerin önüne geçmek için işin uzmanları uyarıyor. Ortopedi’de “sıvı diz protezi” diye bir terim de uygulama da yok.

Hidrojel uygulamasında, diz eklemleri arasındaki bölgeye sıvı enjekte ediliyor. Vücut içinde emilimi olmayan sıvı, uzun yıllar diz içinde kalarak kemiklerin sürtünmesini önlüyor. Eklem içine uygulanan enjeksiyon yöntemlerinden yalnızca biri… Ve bu da yanlış şekilde kullanıldığı gibi bir protez uygulaması değil.

Bu önemli uyarı, Antalya’da düzenlenen 32’nci Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde yapıldı.

Gelişen teknikler sayesinde protez ve implant, hastaların korkulu rüyası olmaktan çıktı.