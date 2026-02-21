Oruç tutarken vücudumuzda gün gün neler oluyor? Oruç tutmak sağlıklı mı?
Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın idrak ettiği Ramazan ayında tutulan 30 günlük orucun insan sağlığına etkileri mercek altına alındı. Uzmanlara göre, ilk günlerde zorlanan vücut zamanla duruma adapte olarak toksinlerden arınıyor ve enfeksiyonlarla daha kolay savaşıyor.
İnsan bedeni, en son tüketilen öğünün üzerinden 8 saat geçtikten, yani bağırsaklar alınan gıdaların sindirimini tamamen bitirdikten sonra açlık durumunu algılıyor.
Vücut, bu aşamadan sonra enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk olarak karaciğer ve kaslarda depolanan glikozu kullanıyor.
EN ZORLU SÜREÇ İLK GÜNLER
BBC Türkçe'ye göre, Glikozun tükenmesiyle birlikte enerji kaynağı olarak vücuttaki yağlar yakılmaya başlanıyor. Yağ yakımı; kilo verilmesini sağlarken, kolesterol seviyesini düşürüyor ve diyabet riskini azaltıyor. Ancak kan şekerindeki düşüş nedeniyle vücutta halsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor. Açlığın zirveye ulaştığı anlarda ise bu belirtilere baş ağrısı, mide bulantısı ve ağız kokusu da ekleniyor.
3. VE 7. GÜNLER ARASI: SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT
Bu evrede vücut oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağlar tüketilerek kan şekerine dönüştürülüyor.
Sahur ile iftar arasında su içilmediği için sıvı kaybı artarken terleme hızlanıyor. Vücudun enerji üretebilmesi adına iftar ve sahur sofralarında karbonhidrat ile belirli miktarda yağ tüketilmesi gerekiyor.
Ayrıca protein, tuz ve su barındıran dengeli bir beslenme programının uygulanması önem taşıyor.
8. VE 15. GÜNLER ARASI: BEDEN ORUCA ADAPTE OLUYOR
Üçüncü aşamaya geçilmesiyle birlikte beden oruca neredeyse bütünüyle uyum sağlıyor.
İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu sürecin insan vücudunda birtakım olumlu etkileri bulunduğunu belirtiyor. Mahroof, durumu şu sözlerle ifade ediyor: "Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor."
Dr. Mahroof ayrıca, "Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor." değerlendirmesinde bulunuyor.
16. VE 30. GÜNLER ARASI: TOKSİNLERDEN ARINMA ZAMANI
Ramazan ayının ikinci yarısında kalın bağırsak, böbrek ve deri vücuttaki toksinleri atmaya başlıyor. Organların bu aşamada maksimum kapasitesine döndüğünü aktaran Dr. Mahroof, kişinin hafıza ile konsantrasyonunun güçlendiğini ve enerji seviyesinin arttığını belirtiyor.
Mahroof'a göre, "Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder. Ama oruç dönemi günlerce ve haftalarca uzatıldığında bedeniniz ileri açlık moduna geçip enerji için protein kullanır ve kaslarınıza yönelmeye başlar."
ORUÇ TUTMAK SAĞLIKLI MI?
Dr. Mahroof, sürenin çok uzatılmaması şartıyla oruç tutmanın sağlığa faydalı olduğunu vurguluyor. Uzman isim, "Oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı; ama bir aylık dönemi uzatıp sürekli oruç tutulmasını önermiyoruz." uyarısını yapıyor.
Sürekli oruç tutmanın risklerine de değinen Mahroof, "Orucu uzatmak uzun vadede yağı enerjiye dönüştürmeyi engeller ve vücut enerji kaynağı olarak kaslarınıza yönelir. 'Açlık moduna' geçtiği zaman uzun vadede kilo vermeyi zorlaştırarak sağlığı kötü etkiler." ifadelerini kullanıyor. Dr. Mahroof, Ramazan dönemi dışında da oruç tutmak isteyenlere, haftanın 5 günü sağlıklı beslenip kalan 2 gün oruç tutulan '5:2 oruç diyeti'ni tavsiye ediyor.