Oruç tutarken vücudumuzda gün gün neler oluyor? Oruç tutmak sağlıklı mı?

İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu sürecin insan vücudunda birtakım olumlu etkileri bulunduğunu belirtiyor. Mahroof, durumu şu sözlerle ifade ediyor: "Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor."