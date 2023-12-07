Osman Müftüoğlu Muhteşem Baharatlarını Açıkladı! 1 Tatlı Kaşığı Bile Hafızayı Gençleştiriyor
Son zamanlarda unutkanlık küçük büyük demeden herkesin sorunu haline geldi. Unutkanlıkla başa çıkmak ise çok basit. Kolay ulaşabileceğiniz, gün içinde tüketebileceğiniz besinlerle hafızasını gençleştirebilirsiniz. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, unutkanlık için bu 3 baharatı tavsiye ediyor
Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları yalnızca yemekleri tatlandırmıyor aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir konumda yer alıyor.
Hafız problemleri günümüzde genç yaşlı demeden herkeste görülmektedir. Stres, yaşanılan sorunlar, ilaçlar ve birçok etken bu hafıza problemlerini ortaya çıkarabilir.
GENÇLER NEDEN HAFIZA PROBLEMİ YAŞIYOR
Gençlerde yaşana hafıza problemleri genellikle uyku problemleri, vitamin eksiklikleri ve depresyon gibi sorunlarla ortaya çıkabilir. Teknolojinin yaygınlaşması ve artan kullanımı da bir etkendir.
Genç yaşlarda başlayan hafıza problemlerinin altında farklı bir sağlık problemi olabilir. Yavaş yavaş ilerleyen hafıza problemlerinde erken teşhis önemlidir.