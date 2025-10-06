Osmaniye’de 250 bin tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi: 3 kişi gözaltında

Osmaniye’de vatandaşın sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istenen 250 bin adet tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin baskınında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Halkın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Osmaniye’de yapılan operasyonda uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçmiş 250 bin adet ilaç ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilere ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda uygun ortamlarda saklanmayan ve kullanımı insan sağlığı açısından tehlike oluşturan 250 bin adet ilaç bulundu. Ele geçirilen ilaçlar, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Operasyonda 3 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ilaç operasyon
