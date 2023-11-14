Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları! Reyhan Şerbeti Tüketirseniz…

Osmanlı’dan miras kalan ve Osmanlı saraylarında birçok şerbetin hammaddesi olan Reyhanın faydaları saymakla bitmez. Reyhan, birçok hastalık üzerinde olumlu etkileri olan ve insan sağlığına inanılmaz faydaları olan bir bitki türüdür. Peki, reyhanın faydaları nelerdir? Reyhan şerbeti tüketirseniz ne olur? Reyhan şerbeti nasıl hazırlanır? İşte reyhanla ilgili merak ettiklerinizin cevabı…

Osmanlı Mirası Reyhan Bitkisi

Muhteşem kokusuyla kendine çeken reyhan, fesleğen ile aynı familyaya aittir. Bilimsel adı “ocimum basilicum” olarak bilinen reyhan, Osmanlı döneminde birçok alanda kullanılmış bir bitki türüdür. Osmanlı saray mutfağında çeşitli şerbetlerin içerisine konulan ve hammadde olarak kullanılan reyhan, aynı zamanda saraydaki sultanların cilt güzelliği için de sıkça kullanılan bir bitkiydi. Bugün alternatif tıpta da oldukça sık kullanılan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olan reyhan, insan sağlığı açısından oldukça önemli bir bitki türüdür. Reyhan hemen hemen her yerde yetişebilen bir bitki türüdür. Hoş kokusuyla cezbeden bu güzel bitki hem taze olarak hem de kurutularak tüketilmektedir. Reyhan, mutfakta çeşitli yemeklerde baharat olarak kullanılmasının yanında farklı alanlarda da oldukça sık kullanılan bir bitkidir. Taze reyhanı, isterseniz salatalarınıza isterseniz şerbetinize kullanabiliyorsunuz.

Reyhan çeşitli vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından oldukça zengin ve sağlıklı bir bitkidir. Taze tüketilmesinin sağlığa daha yararlı olduğu söylenen reyhan, güçlü bir antioksidan deposudur. Çeşitli vitamin, mineral ve bileşenleri bünyesinde bulunduran reyhan, birçok hastalığa da şifa deposudur. Peki, reyhanın faydaları nelerdir? İşte reyhan bitkisinin hayran kalacağınız faydaları…

Reyhan Bitkisinin Faydaları

Kanser hatalıkları üzerinde olumlu etkisi vardır. Çeşitli kanser türlerinden korunmaya yardımcı olur.

Diyabet hastalığının tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda kan şekerini düzenler ve düşürür.

Kalp sağlığını korur ve kan basıncını düşürür. Aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine de yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.

Zihinsel sağlığın performansı artırır ve beyin sağlığını korur.

Dikkat dağınıklığına birebir fayda sağlar.

Kaygı ve depresyon riskini en aza indirir. Aynı zamanda hafıza kaybı riskini azaltır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde vücuttaki iltihapla savaşmaya yardımcı olur.

Üst solunum yolu hastalıklarını tedavisinde kullanılır.

Ağız ve diş sağlığı tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda ağız, diş ve diş eti sağlığını korur.

Osmanlı saraylarındaki kadınların temizlik sırlarından biri olan reyhan, cilt tedavisinde tonik olarak kullanılır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun Tavsiye Ettiği Reyhan Şerbeti Faydaları

Bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlar.

Soğuk algınlığı problemlerine karşı koruma sağlar.

Sigarayı bırakmaya yardımcı olur.

Mide sorunlarının önüne geçer.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Bağışıklık sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Emziren annelerde süt artırıcı özelliğe sahiptir.

Göz sağlığını korur.

Mide bulantısı problemlerini ortadan kaldırır.

Baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlere iyi gelir.

Ödem söktürücü özelliğe sahiptir.

Böbrek sağlığına iyi gelir.

Karaciğeri temizleyici özelliği vardır.

Kan dolaşımının düzene girmesini sağlar.

Migren hastalığına iyi gelir.

Uykusuzluk problemini en aza indirir.

Reyhan Şerbeti Tarifi

Malzemeler;

Büyük demet reyhan

1 su bardağından biraz eksik toz şeker

1 adet limon

4 diş kuru karanfil

2 adet çubuk tarçın

6 su bardağı kaynar su

Hazırlanışı;