Osmanlı Padişahlarının Şifa Kaynağı Kök! İddialara Göre Bir Tek Ölüme Çaresi Yok

Günümüzde artan hastalıkların en büyük nedenlerinden biri besinlerin şifa değerlerinin az olmasıdır. Ancak eskiden Osmanlı zamanından da önceki yıllarda da tüketilen ve sadece ölüme çaresi olmadığı düşünülen meyan kökü hakkında merak edilenleri araştırdık. İçeriğinde hem demir hem C vitamini barındıran meyan kökü tam bir şifa kaynağıdır!

Osmanlı Padişahlarının Şifa Kaynağı Kök!

Osmanlı padişahları özellikle seferler önceki hastalanmamak için tüketilen meyan kökü güçlü bir balgam söktürücüdür. Boğazlardaki mukoz oranını dengeleyerek yumuşatıp öksürüğü azaltarak biriken tüm virüsleri tek seferde atar. Bu yüzden kış aylarında bolca tüketilmesi tavsiye edilir.

Glikoz, sakaroz, nişasta, tanen, asparagin, yağ, zamk, reçine, çok tatlı olan glycyrhizik asidi ve glychrizin gibi bileşenler barındırdığından kandaki şeker oranını dengeler. Ancak yükselmesine azalmasına izin vermez. Meyan kökü aniden şeker ihtiyacı hissedenler için doğal bir kaynaktır. Kanda birikmez hızla vücuda karışarak enerji depolarını doldurur.

Sindirim sistemini destekleyerek reflü ve mide ağrılarını azaltır. Bunun yanı sıra metabolik dengeyi sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Özellikle göbek ve basen gibi yağlı alanların hızla çalışmasını sağlar. Meyan kökü adeta olumlu etkiler sağlar.

Vücuttaki tüm iltihabı söker atar. Böbrek bezlerini çalıştırarak vücudun daha sağlıklı çalışmasını destekler. Özellikle vücuttaki potasyum dengesizliğini giderir.