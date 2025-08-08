Patates Tip 2 Diyabet riskini artırıyor mu? Cevap hazırlama şeklinizde gizli!

Yeni araştırmalar, patatesin tip 2 diyabet riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak risk, nasıl pişirdiğinize bağlı olarak değişiyor.

Otuz yılı aşkın süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 205 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, patates tüketimi ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. 

Araştırmanın sonucuna göre, haftada üç porsiyon patates kızartması tüketenlerin tip 2 diyabete yakalanma riski, nadiren tüketenlere kıyasla yüzde 20 daha yüksek. Bu miktar haftada yedi porsiyona çıktığında risk yüzde 27’ye ulaşıyor.

Euronews'in haberine göre, Barselona Katalonya Açık Üniversitesi öğretim görevlisi Diana Diaz Rizzolo, “Beslenmede önemli olan sadece ne yediğimiz değil, aynı zamanda bunu yaparken ne yemeyi bıraktığımızdır” diyerek yeme alışkanlıklarının bütüncül değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

SAĞLIKLI GÖRÜNEN SEÇENEKLER HER ZAMAN MASUM DEĞİL

İspanya’daki Vithas Sevilla Hastanesi’nden endokrinoloji ve beslenme uzmanı Cristobal Morales, “Patates gibi başlangıçta 'sağlıklı' görünen seçenekler söz konusu olduğunda bile kızarmış yiyecek miktarını sınırlamak gerekiyor” uyarısında bulundu. 

Morales ayrıca, çalışmanın net mesajının “tip 2 diyabeti önlemenin sağlıklı yaşam tarzlarını ve beslenmeyi benimsemekle başladığı” olduğunu söyledi.

SADECE PATATES Mİ SUÇLU?

Çalışma bazı sınırlamalar da taşıyor. Araştırmaya katılan ve daha fazla patates yiyen bireylerin aynı zamanda daha az aktif olduğu, daha az besleyici diyetler tercih ettiği ve daha fazla kalori tükettiği görüldü.

Diyetlerinde kırmızı et, yumurta, rafine tahıllar ve şekerli içeceklerin yoğunlukta olduğu belirtildi.

Araştırma yalnızca patates kızartması tüketimiyle diyabet arasında bir ilişki ortaya koyuyor; doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurulmuyor. Ayrıca, 2015 yılında yapılan benzer bir çalışmada, bu kadar ayrıntılı ayrım yapılmadığı için kızartma ve haşlama gibi pişirme yöntemlerinin etkisi gözden kaçmıştı.

Diaz Rizzolo, nasıl hazırlandıklarını, neyle birlikte sunulduklarını ya da neyle değiştirildiklerini dikkate almadan bütün gıdaları şeytanlaştırmamamız gerektiği görüşünü savundu. 

Uzmanlar, sağlıklı beslenmek isteyen bireylerin hem patatesin nasıl pişirildiğini hem de tabağın geri kalanındaki yiyecekleri dikkate alması gerektiğini belirtiyor.

Örneğin, Amerikalılar genellikle patatesi kırmızı ya da işlenmiş etle birlikte tüketiyor. Bu da tip 2 diyabet ve diğer sağlık sorunlarıyla ilişkili riskleri artırıyor.

2019 yılında bir uzman paneli, bireylerin haftalık patates tüketimini yaklaşık 350 gramla sınırlamalarını önerdi. Bu da kabaca bir büyük Russet patatesine denk geliyor.

