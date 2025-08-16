Peynir skandalı! 4 marka taklit-tağşiş listesine girdi

Bakanlığın denetimleri sonucunda söz konusu peynirlerde “bitkisel yağ kullanımı”, “yağ oranının düşük olması” ve “nişasta tespiti” gibi uygunsuzluklara rastlandı.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdaların ifşa edilmesiyle birlikte tüketiciler, satın aldıkları ürünleri daha dikkatli incelemeye yöneldi. Bakanlık, denetimlerin kesintisiz süreceğini ve gıda güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı.