Peynirde süt yok, kıymada at, eşek, domuz eti: Bakanlık o firmaları ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve taklit veya tağşiş yapılan gıda ürünlerine dair son listeyi güncelledi. Yapılan testlerde, et ürünlerinden süt ürünlerine kadar pek çok üründe şaşırtıcı tespitler yapıldı.

Peynirde süt yok, kıymada at, eşek, domuz eti: Bakanlık o firmaları ifşa etti
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakanlık tarafından açıklanan yeni listede, bazı peynir çeşitlerinde süt bulunmadığı, koyun ve danadan yapılan kıymada ise tek tırnaklı hayvan etlerinin (at, eşek, domuz) karıştırıldığı belirtildi. Özellikle döner gibi yaygın tüketilen gıdalarda dil eti kullanıldığı da ortaya çıktı. Ayrıca, zeytinyağı olarak satılan birçok ürünün aslında tohum yağı içerdiği tespit edildi.

YEREL ÜRETİCİLERDE SAHTECİLİK DAHA YAYGIN

Bakanlık, yerel üreticilerde sahtecilik oranlarının daha yüksek olduğunu vurguladı. Özellikle zeytinyağında sahtecilik oranlarının fazla olduğu belirtilirken, maliyetleri düşürmek amacıyla bazı üreticilerin daha ucuz yağları kaliteli zeytinyağı olarak sattığı ifade edildi.

YENİ EKLENEN ÜRÜNLER

Bakanlığın ifşa listesine eklenen bazı ürünlerde de olumsuz sonuçlar tespit edildi. Moni Süt ve Süt Ürünleri firmasının Naci Oba markasına ait tam yağlı taze eritme peynirinde koyun sütü bulunmadığı ortaya çıkarken, Kral Şekerleme Fast Food firmasının pişmiş et döner ürününde ise dil eti kullanıldığı belirlendi.

Peynirde süt yok, kıymada at, eşek, domuz eti: Bakanlık o firmaları ifşa etti - Resim : 1

Peynirde süt yok, kıymada at, eşek, domuz eti: Bakanlık o firmaları ifşa etti - Resim : 2

Yasa dışı bahis soruşturmasında fenomenlerle ilgili yeni kararYasa dışı bahis soruşturmasında fenomenlerle ilgili yeni kararGündem
gıda güvenliği tarım ve orman bakanlığı
Günün Manşetleri
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Hamas'tan kritik çağrı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in açıklamalarına sert tepki
"Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır"
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti
4 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı
Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kaza
İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi açıklandı
Hizbullah’tan İsrail’in Hayfa kentine 90 roketli saldırı
Çok Okunanlar
Eski belediye başkanı gölette ölü bulundu Eski belediye başkanı gölette ölü bulundu
Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu Şırnak Valiliği sıcak gelişmeyi duyurdu
Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı
Yaban domuzları şehir merkezine indi Yaban domuzları şehir merkezine indi
Trump'ın bağımlılıkları şaşkınlık yarattı: Su gibi içiyor... Trump'ın bağımlılıkları şaşkınlık yarattı: Su gibi içiyor...