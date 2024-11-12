Peynirde süt yok, kıymada at, eşek, domuz eti: Bakanlık o firmaları ifşa etti

Bakanlık tarafından açıklanan yeni listede, bazı peynir çeşitlerinde süt bulunmadığı, koyun ve danadan yapılan kıymada ise tek tırnaklı hayvan etlerinin (at, eşek, domuz) karıştırıldığı belirtildi. Özellikle döner gibi yaygın tüketilen gıdalarda dil eti kullanıldığı da ortaya çıktı. Ayrıca, zeytinyağı olarak satılan birçok ürünün aslında tohum yağı içerdiği tespit edildi.

YEREL ÜRETİCİLERDE SAHTECİLİK DAHA YAYGIN

Bakanlık, yerel üreticilerde sahtecilik oranlarının daha yüksek olduğunu vurguladı. Özellikle zeytinyağında sahtecilik oranlarının fazla olduğu belirtilirken, maliyetleri düşürmek amacıyla bazı üreticilerin daha ucuz yağları kaliteli zeytinyağı olarak sattığı ifade edildi.

YENİ EKLENEN ÜRÜNLER

Bakanlığın ifşa listesine eklenen bazı ürünlerde de olumsuz sonuçlar tespit edildi. Moni Süt ve Süt Ürünleri firmasının Naci Oba markasına ait tam yağlı taze eritme peynirinde koyun sütü bulunmadığı ortaya çıkarken, Kral Şekerleme Fast Food firmasının pişmiş et döner ürününde ise dil eti kullanıldığı belirlendi.