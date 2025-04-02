Popüler makarna markasında skandal: Ürünleri geri çağrılıyor!

Nestlé, bazı dondurulmuş ürünlerinde ahşap benzeri yabancı madde bulunması üzerine geri çağırma kararı aldı. ABD’de tüketicilerden gelen şikayetler sonrasında, şirket Lean Cuisine Butternut Squash Ravioli adlı ürünün 50 binden fazla kasasını marketlerden toplatıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Popüler makarna markasında skandal: Ürünleri geri çağrılıyor!
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Nestlé, şimdiye kadar bu ürünle bağlantılı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediğini belirtti. Ancak firma, tüketici güvenliğini ön planda tutarak önlem amaçlı geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Şirket, ilgili ürünü satın alan tüketicilerden, ürünleri aldıkları marketlere iade etmelerini istedi. Nestlé açıklamasında, “Ürünlerimizin kalitesi ve güvenliği bizim için her zaman birinci önceliktir. Yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dileriz.” ifadelerine yer verdi.

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