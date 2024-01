Portakaldan 8 Kat Daha Fazla C Vitamini İçeren Meyve! Vücuttaki İltihabı Atıyor! Bağışıklığı Güçlendiriyor!

C vitaminin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Peki, vücudumuzda C vitaminini nasıl depolayacağımızı biliyor muyuz? C vitamini içeren besinler vücudumuz için oldukça önemlidir. Kuşburnu da C vitamini açısından önemli ve portakaldan 8 kat daha fazla C vitamini içeren bir meyvedir. Kuşburnu sadece C vitamini yönünden zengin olan bir meyve değildir. Aynı zamanda sağlığımıza ve birçok hastalığa şifa kaynağı bir meyve türüdür. Kuşburnu meyvesinin faydalarına gelin birlikte bakalım. İşte kuşburnu meyvesinin faydaları…

C Vitamini Deposu Kuşburnu!

Kuşburnu, çeşitli vitamin ve mineralleri bünyesinde bulunduran özellikle de C vitamini depolayan önemli bir meyve türüdür. Kuşburnu, gülgiller familyasına ait olan ve yabani gül olarak da tanımlanan bir bitkinin meyvesidir. Kuşburnunun gövdesinde tıpkı güldeki gibi dikenler bulunmaktadır. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde doğal bir şekilde yetişen kuşburnu, çalı formunda olan ve yaklaşık 1-3 metre aralığında değişen bir bitki türlerinden biridir. Kuşburnu bitki eylül ve ekim aylarında meyvesini verir. Kuşburnu genellikle çay olarak ya da marmelat olarak tüketilmektedir. Antioksidan açısından çok güçlü olan kuşburnu, önemli bir C vitamini kaynağıdır. İşte şifa deposu kuşburnunun faydaları…

Kuşburnu Faydaları…

Kuşburnu, antioksidan açısından oldukça güçlü bir meyvedir.

Kuşburnu, portakaldan 8 kat daha fazla C vitamini içerir.

Vücutta bulunan iltihapları arındırır ve yok eder.

Diş eti kanamalarına karşı oldukça etkilidir.

Bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir.

Öksürük ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarında iyileştirici etkiye sahiptir.

Eklem ağrılarına karşı oldukça etkilidir.

Cilt sağlığına fayda sağlar.

Sindirimi iyileştirir ve kolaylaştırır.

Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Kalp sağlığı korumada oldukça etkilidir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Diyabet hastalarındaki kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve şekeri düşürür.

Kuşburnunun yaygın kullanım alanı; çay ve marmelat olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşburnu çayı, en çok sevilen bitki çayları arasında yer almaktadır. Kuşburnu çayı da sağlığımız için oldukça önemlidir. Kendi topladığınız kuşburunlarını kurutarak kuşburnu çayı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kuşburnunun marmelatına da kahvaltılarınızda yer verebilirsiniz.