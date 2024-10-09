Prof. Dr. Alper Şener'den kritik aşı uyarısı! Vakalarda artış gözlendiğini söyledi

Prof. Dr. Alper Şener, mevsim değişimiyle birlikte grip vakalarında artış gözlediklerini belirtti. Konuyla ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yapan Şener, 65 yaş üstü ve bağlı hastalığı bulunan kişilerin 15 Kasım'a kadar grip aşısı yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Prof. Dr. Alper Şener'den kritik aşı uyarısı! Vakalarda artış gözlendiğini söyledi
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son günlerde hastaneye grip şikayetiyle başvuran hastaların sayısında artış olduğunu, birçok kişinin ise hastaneye gitmeden aldıkları ilaçlarla bu süreci ayakta geçirmeye çalıştığını söyledi.

Kovid-19, influenza ve grip virüslerini ayırt etmenin zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, "Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun akıntısı ve burun tıkanıklığının daha belirgin olduğu tablolar rinovirüs dediğimiz tablo. Boğazda ağrı ve yanma, kuru öksürük ile eklem ve kas ağrılarının daha belirgin olduğu tablolarda ise korona ya da influenza dediğimiz tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle gece gündüz ısı farkının artmasıyla virüsün yayılımının başlaması aslında şaşırtıcı değil." dedi.

Alper Şener, okulların açılmasıyla birlikte çocuk ve gençlerin enfeksiyonları evlere taşımaya başladığını, onlar ağır geçirmese de evlerde temas ettikleri grip aşısı olmayan 65 yaş üstü ve bağlı hastalığı olan kişilerin daha ağır semptomlar gösterdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Alper Şener'den kritik aşı uyarısı! Vakalarda artış gözlendiğini söyledi - Resim : 1

Grip aşısının önemine değinen Şener, "65 yaş üstü kişilerin 15 Kasım'a kadar olan periyotta grip aşısını olmaları gerekiyor. Çünkü grip aşısı olmayan grupta yaygın akciğer enfeksiyonu ve zatürre gibi tabloları sık görüyoruz. Grip vakaları her sene artıyor aslında. Grip aşısı, hastalığın yayılımını engelleyen bir aşı değil. Bireysel korunma için olmak gerekiyor. Yani ağır akciğer enfeksiyonu geçirmemek için, yoğun bakıma yatmamak için. Yoksa aşı olunca grip olmayacaksın demek değil. Hastalığı hafif atlatmanız, sonrasında komplikasyon gelişme ihtimalinizin düşük olması demek." dedi.

Prof. Dr. Alper Şener, grip ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak için kapalı ya da iyi havalandırılmayan alanlarda maske kullanımının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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