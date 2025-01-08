Prof. Dr. Gökçay: İthalat azalırsa sağlıkta verimlilik artar

Sağlık sistemine ayrılan bütçenin yaklaşık yüzde 60’ı ithalat yoluyla yurt dışına aktarılıyor. Bu durumun önüne geçmek için sağlık sisteminin 1. basamağının güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.  

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Prof. Dr. Gökçay: İthalat azalırsa sağlıkta verimlilik artar
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İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi İstanbul Tabip Odası Temsilciliği adına konuşan Prof. Dr. İrfan Gökçay, “Sağlık kaynaklarımızın büyük bir kısmı ithal ettiğimiz ilaç ve tıbbi malzemelere gidiyor” diyerek, sistemdeki bu bağımlılığı azaltmanın mümkün olduğunu ancak gerekli düzenlemelerin yapılmadığını vurguladı.

Prof. Gökçay, 1. basamak üzerine kurulu bir sağlık sisteminin çok daha verimli çalışacağını belirtti. Böyle bir sistemin daha az ilaç kullanımına yol açacağını ve ithalata bağımlılığı büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

İTHALAT BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İÇİN CESUR ADIMLAR GEREKLİ

1. basamağa dayalı bir sağlık sisteminin tasarruf sağlayacağını belirten Gökçay, “Bu tür bir düzenleme ithalatın daralması anlamına gelir. Ancak tıbbi teknoloji ve ilaç ithalatçılarının oluşturduğu bir kesim, bu değişikliğe sıcak bakmıyor. Hükümet bu konuda daha cesur adımlar atmalı” dedi.

Aile hekimlikleri binalarının düzenlenmesi gerektiğini de vurgulayan Gökçay, 1. basamağın güçlendirilmesinin sağlık sisteminin işleyişini iyileştireceğini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacağını ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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