Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun Muhteşem Soğan Kürü! Soğan Kürünün Mucizevi Faydaları!

Soğan mutfağımızda birçok yemek için kullandığımız sebzelerden biridir. Sadece yemeklerde değil çeşitli salatalarda, mezelerde, soslarda ve daha birçok alanda kullandığımız soğan, başlı başına şifa kaynağıdır. Soğan yemeklere tat vermesinin dışında tek başına da oldukça faydalı bir sebzedir. Tek başına faydalı olan soğanın aynı zamanda kürü de çeşitli hastalıklara büyük ölçüde fayda sağlar.

Soğan içerisinde bulundurduğu çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde doğal antibiyotik görevi görmektedir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun muhteşem kürü, birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Özellikle kadın hastalıkların tedavisinde sıkça kullanılan ve olumlu sonuçlar alınan soğan kürü, daha birçok hastalık üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Soğan kürü; üst solunum yolları hastalıklarından kadın hastalıklarına, prostat ağrılarından çikolata kistlerine kadar birçok hastalığa fayda sağlar. İşte soğan kürünün mucizevi faydaları…

Soğan Kürünün Mucizevi Faydaları

Şiddetli prostat ve prostatite bağlı ağrıların tedavisinde kullanılır.

Kadın hastalıklarından biri olan çikolata kistlerinin ve miyomların tedavilerinde kullanılır.

Polikistik over sendromu tedavisinde ve poliplere karşı oldukça etkilidir.

Kadınların yaşadığı regl düzensizliklerine olumlu etkiler sağlayarak düzensizliği ortadan kaldırır.

Ciltte oluşan iltihaplı sivilcelere ve aknelere büyük oranda fayda sağlar.

Kadınlarda görülen menopoz şikayetlerini en aza indirmek için kullanılır.

Doğurganlık oranını yükselterek, hamile kalmak isteyenlere yardımcı olur.

Kulak çınlamasına ve ağrısına birebir fayda sağlar.

Kıl dönmelerinin tedavisinde kullanılır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Yüksek tansiyona karşı fayda sağlar.

Üst solunum yolu hastalıkların tedavisinde; grip, nezle, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların önlemesine fayda sağlar.

Sinüzit hastalığının tedavisinde kullanılır.

Dolaşım sitemini düzenler.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun Muhteşem Soğan Kürü Nasıl Kullanılır?