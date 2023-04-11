Prof. Dr. Karamehmetoğlu: "Fibromiyalji çocuklarda da görülebilir"

Fibromiyaljinin her yaşta görülebildiğini söyleyen Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, “Fibromiyalji nedeni tam olarak bilinmeyen kronik yaygın bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Her yaşta ve cinsiyette görülebilir” dedi.

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Prof. Dr. Karamehmetoğlu: "Fibromiyalji çocuklarda da görülebilir" - Resim: 1 1 6

Çocuklarda ve erkeklerde daha nadir olarak rastlandığını ifade eden Emsey Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, “Çocuklarda daha ender olmakla birlikte her yaşta görülebilir. Daha çok yetişkinlerde görülse de ergenlik çağında, hatta 5 yaş öncesi grupta bildirilen vakalar bile vardır” diye konuştu.

Prof. Dr. Karamehmetoğlu: "Fibromiyalji çocuklarda da görülebilir" - Resim: 2 2 6

FİBROMİYALJİNİN SIKLIĞI YAŞLA BİRLİKTE ARTIYOR

Fibromiyaljinin çocuklarda da görülebildiğini ancak en sık 40-60 yaş aralığında kadınlarda ortaya çıktığını söyleyen Karamehmetoğlu, “Toplumda genel olarak yaklaşık yüzde 5 sıklıkla görülüyor. Çocuklarda bu oran yüzde 1’lere kadar düşüyor. Bu nedenle de çocuklarda tanı koymak daha da zorlaşıyor. Ancak, 40-60 yaş aralığı en çok görüldüğü yaşlar. Kadınlarda, en çok 50-59 yaş aralığında en az ise 20-29 yaş aralığında olduğu kaydedilmiştir. Yani fibromiyaljinin görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır” diye belirtti.

Prof. Dr. Karamehmetoğlu: "Fibromiyalji çocuklarda da görülebilir" - Resim: 3 3 6

KADINLARDA VE KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Yetişkinlerde en çok kadınları etkilediği gibi kız çocuklarını da erkek çocuklarına oranla daha fazla tuttuğunu belirten Prof. Dr. Karamehmetoğlu, “Kadınlarda erkeklere oranla 9-10 kat daha sık rastlanıyor. Hastaların yüzde 85-90’ını kadınlar oluşturuyor. Kız çocuklarında da erkek çocuklarına oranla daha çok görülmekte ve etnik köken, genetik yatkınlık, sosyo-kültürel özellikler, psikolojik durum ve cinsiyet fibromiyaljinin yaygınlık hızını büyük ölçüde etkilemektedir” dedi.

Prof. Dr. Karamehmetoğlu: "Fibromiyalji çocuklarda da görülebilir" - Resim: 4 4 6

EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ

Fibromiyalji hastalığında risk faktörlerine de değinen Karamehmetoğlu bu faktörleri şu şekilde açıkladı:

“Kadın olmak

İleri Yaş

Omurgaya yönelik olan fiziksel travmalar (merdivenden düşme, buzda kayıp düşme gibi)

Cerrahi müdahaleler

Trafik kazaları

Geçirilmiş enfeksiyonlar (Borrelia Burgdorferi, Parvovirus, Koksakivirüs, Epstein-Barr Virus-EBV, HCV, Hepatit B Virüs-HBV, HIV, HTLV-1 gibi)

Çocukluk döneminde, psikolojik veya fiziksel şiddet (anne babanın boşanması, terk edilme, savaş, deprem, afet vb.)”