Ramazanda mideyi yakan hatalar: İftarda sakın bunu yapmayın!

Lokman Hekim Etlik Hastanesi Uzman Diyetisyeni Ayten Altunsaray Akkaya, ramazan ayında beslenme düzenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oruç tutarken sağlığı korumanın temel şartının hızlı ve kontrolsüz yemek yemekten kaçınmak olduğunu belirten Akkaya, uzun süren açlığın ardından aniden yemeğe yüklenmenin mide rahatsızlıklarını ve kilo artışını beraberinde getirdiğini vurguladı.

İFTARDA ANA YEMEĞE GEÇMEDEN ÖNCE 15 DAKİKA BEKLEYİN

İftar sofralarında yapılan en büyük hatanın kısa süre içinde çok fazla yemek tüketmek olduğunu aktaran Akkaya, orucun su ve hurma ile açılmasını tavsiye etti. Ardından ılık bir çorba içilmesini öneren uzman diyetisyen, ana yemeğe geçmeden önce 10 ile 15 dakika arasında ara verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu bekleme süresinin hem sindirimi kolaylaştırdığı hem de porsiyon kontrolü sağlamaya yardımcı olduğu ifade edildi. Ana yemek tercihlerinde ise kızartmalardan uzak durulması; bunun yerine ızgara veya haşlama yöntemiyle hazırlanmış protein kaynakları, sebze yemekleri ve ölçülü miktarda tam tahıllı gıdaların tüketilmesi gerektiği kaydedildi.

SAHUR ÖĞÜNÜ KESİNLİKLE ATLANMAMALI

Sahurun günün en kritik öğünü olduğunu hatırlatan Akkaya, sahur yapılmadan tutulan orucun gün içerisinde yorgunluğa ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açtığını belirtti.

Gün boyu tokluk hissi sağlamak için sahurda yumurta, peynir ve yoğurt gibi protein değeri yüksek besinlerin tüketilmesi önerildi. Ayrıca tam buğday ekmeği ve yulaf gibi kompleks karbonhidratlara yer verilmesinin tokluk süresini uzattığı, aşırı tuzlu ve şekerli gıdalardan ise uzak durulması gerektiği vurgulandı.

ÇAY VE KAHVE SUYUN YERİNİ TUTMUYOR

Ramazan ayında sıvı tüketimine de dikkat çeken Akkaya, iftar ile sahur arasındaki zaman diliminde yeterli miktarda su içilmesinin önemine değinerek, çay ve kahve tüketiminin su yerine geçmediğini hatırlattı.

Tatlı tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Akkaya, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların veya meyvelerin tercih edilmesinin daha uygun olacağını aktararak, ramazan ayında asıl önemli olanın fazla yemek değil, bilinçli ve dengeli beslenmek olduğunu sözlerine ekledi.