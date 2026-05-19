Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastanelerde kapı kapı dolaşmaya son!

Resmi Gazete'de yayımlanan tarihi kararla birlikte, sağlık raporlarında yazılı dilekçe dönemi biterken süreç tamamen e-Nabız ve e-Rapor altyapısına taşındı.

YAZILI DİLEKÇE BİTTİ: E-NABIZ’DAN ANINDA "SAĞLIK DURUM BELGESİ"

Yeni düzenleme ile sağlık raporu süreçlerindeki en büyük bürokratik engellerden biri ortadan kalkıyor. Fiziksel ortamda dilekçe doldurma zorunluluğu tamamen son buldu:

Dijital Beyan Formu: Başvurular artık e-Nabız üzerinden doldurulacak kişisel sağlık bilgi formu ile dijital olarak başlatılacak.

Karar Destek Sistemi: Tek hekim raporları için yapay zeka destekli bir kontrol mekanizması kuruldu. Sistem; kişinin tanı geçmişi, kullandığı ilaçlar ve beyan ettiği yanıtlara göre ön değerlendirme yapacak.

Hekimsiz Belge İmkanı: Eğer kişinin geçmişinde veya beyanında rapora engel bir durum yoksa, vatandaş doğrudan e-Nabız üzerinden "Sağlık Durum Belgesi" alabilecek. Bilgilerin uyuşmaması halinde ise kişi ilgili hekime yönlendirilecek.

Sosyal Aktivite ve Spor Kolaylığı: Lisansa tabi olmayan okul sporları, amatör spor faaliyetleri ve sosyal aktiviteler için hastaneden rapor alma çilesi bitti. Bu işlemler için e-Nabız üzerinden alınacak sağlık durum belgesi yeterli kabul edilecek.

İSTİRAHAT RAPORLARINA YILLIK VE DÖNEMSEL SINIR

Çalışanları en çok ilgilendiren istirahat raporlarında suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla çok sıkı kurallar ve süre sınırları getirildi:

Tek Hekim Sınırı: Bir aile hekimi veya uzman hekim tek seferde en fazla 10 gün istirahat raporu yazabilecek. Kontrol muayenesinin ardından bu süre aynı hekim tarafından en fazla 10 gün daha uzatılabilecek.

Kurul Onayı Şartı: Hastalık sebebiyle tek hekimden alınan istirahat süresinin 20 günü aşması durumunda mutlaka sağlık kurulu onayı istenecek.

Yıllık Üst Limit (40 Gün): Bir çalışanın aynı yıl içerisinde tek hekimden alabileceği toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek.

HASTANELERDE "RAPOR BAŞVURU MERKEZİ" DÖNEMİ

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında (kamu ve üniversite hastanelerinde) vatandaşların kapı kapı dolaşmasını engellemek için yeni bir idari birim kuruluyor:

Tek Noktadan Hizmet: Hastanelerde kurulacak Rapor Başvuru Merkezleri sayesinde; rapor başvurusu, takibi, imza süreçleri ve sonuçlandırma işlemleri tek merkezden yönetilecek.

İki Kurul Modeli: Sağlık kurulları "Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu" ve "Üç Hekimli Sağlık Kurulu" olarak ikiye ayrıldı. Bakanlığın belirlediği istisnalar hariç kurul raporları 3 hekim imzasıyla hızla tamamlanabilecek.

Uluslararası İngilizce Desteği: Türkiye genelinde standart formata kavuşturulan raporlara İngilizce dil desteği de eklenerek belgelerin uluslararası alanda da geçerli olması sağlandı.

Kaynak: Aydınlık