Roka mucizesi: Sağlığınız için bilmeniz gereken 7 faydası

Roka, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen ve turpgiller familyasına ait yeşil yapraklı bir sebze olarak, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığımıza pek çok fayda sağlar. Özellikle keskin ve hafif acı bir tada sahip olan roka, sadece lezzetli değil aynı zamanda sağlığımız için oldukça önemli bir besindir.