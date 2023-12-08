Sabahları Aç Karınla Bu Karşımı İçin! Sindirim Sisteminiz Çalışırken Kilo Verin!

Limonlu su tüketmek oldukça faydalıdır. Ancak içerisinde yoğun asit barındırdığı için midesi hassas olanlar aç karnına limonlu su içmemelidir. Aksi taktirde mide yanlarıyla karşı karşıya kalabilirler.

Limonlu Suya Dair Her Şey

Canan Karatay limonlu su hakkında şaşırtıcı ve faydaları bilgiler verdi. Sabah uyandığınızda sadece 1 bardak limonlu su tüketmek, sağlığınız için yeterli olabilir. Peki, limonlu suyun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmelidir? Hangi durumlarda limonlu su içmemeliyiz?

Limonlu Suyun Faydaları

Limonlu su, içeriğindeki C vitamini, antioksidanlar ve minerallerle vücudunuz için oldukça faydalıdır. Özellikle sabahları aç karınla içilen limonlu su, metabolizmayı hızlandırır ve sindirim sisteminizin çalışmasını sağlayarak detoks etkisi yaratır. Aynı zamanda gün içindeki enerjinizi zinde tutar ve bunun yanında cilt sağlığına katkı sunarak cildinizin daha parlak durmasını sağlar.

Sabah uyandığınızda, bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkarak hazırlayabilirsiniz. Limonlu suyu aç karnına içmek daha etkili olacaktır. İstediğiniz taktirde içine bal da ekleyebilirsiniz. Ancak limonlu suyu taze hazırlayıp içmelisiniz.

Limonlu Suyu Kimler İçmemeli?

Mide ülseri veya reflü problemi yaşayanlar limonlu su tüketmemelidir. Ayrıca, limon alerjisi olanlar veya diş minesine zarar verebilecek asitli içeceklerden kaçınması gereken kişiler de limonlu su içmemelidir. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa, limonlu su tüketmeden önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.