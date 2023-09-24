Saçkıran nasıl geçer? İşte o mucizevi tarif!

Saçkıran nasıl geçer bu problemle karşı karşıya olan kişilerin cevabını sıklıkla aradığı bir soru. Saçkıran nasıl geçer, saçkıran bulaşıcı mı ve saçkırana iyi gelebilecek o tarif sizler için hazırladığımız yazıda!

SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜN! SAÇKIRAN NASIL GEÇER!

Saçkıran tıp literatüründe "alopecia areata" olarak isimlendirilen saç dökülmesine yol açan bir hastalıktır. Bu durum, vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla saç foliküllerini hedef alıp dökülmeye sebep olması sonucu oluşur. Saçkıran, saç dökülmesinin aniden ve genellikle yuvarlak veya oval şekilde ortaya çıktığı bir durumdur.

Saçkıran kişinin yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak gelişmez ancak genetik yatkınlığın da bu durumun gerçekleşme olasılığını artırdığı bilinmektedir. Özellikle son dönemde yaşanan covid-19 pandemisinden sonra saç dökülmesi problemi yaşayanların sayısında kayda değer bir artış gözlenmiş ve bu dökülmelerden bazıları da saçkırana dönüşmüştür. Saçkıran hem fiziksel hem de ruhsal açıdan kişiyi yıpratmakta ve özgüven kaybına sebep olmaktadır. Bu yüzden saçkıran nasıl geçer sorusunun cevabını sizlerle paylaşamadan önce saçkıran belirtilerini bilmeliyiz.

SAÇKIRAN BELİRTİLERİ NELERDİR!

Saçkıran belirtileri kişiden kişiye değişebilmektedir. İşte saçkıran belirtileri:

Saçkıranın en belirgin belirtisi, genellikle yuvarlak veya oval lekeler şeklinde ani, düzensiz saç dökülmesidir. Kafa derisindeki bu dökülmeler genellikle yuvarlak kenarlara sahiptir.

Saçkıran saç derisinin yanı sıra kaş, kirpik, sakal ve vücut kılları gibi vücut kıllarını da etkileyebilir.

Saçkıran belirtileri genellikle hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Birkaç hafta içinde saç dökülmesi fark edilebilir hale gelebilir.

Saçkıran çoğu durumda kaşınmaz veya acı vermez, ancak bazen saçın döküldüğü bölgede hafif bir ağrı hissi olabilir.

Saçkıran bazen ince çizgiler veya yamalar gibi tırnak değişikliklerine neden olur.

Bazı durumlarda saçkıran kendi kendine iyileştikten sonra saçlar tekrar uzayabilir. Ancak bu iyileşme süreleri değişebilir.

SAÇKIRAN BULAŞICI MIDIR!

Saçkıran vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla saç köklerini hedef aldığı otoimmün bir hastalıktır. Stres faktörünün artışıyla saçkıran yaşama ihtimali artmaktadır. Genetik yatkınlığın da saçkıran problemini yaşamayı artırdığı bilinse de, saçkıran bulaşıcı değildir. Kişiden kişiye bulaşmaz.

SAÇKIRAN NASIL GEÇER!

Saçkıranın herkes için etkili tek bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavi etkinliği kişiden kişiye göre değişmektedir. Kortikosteroid Tedavisi, Topikal İmmün Tedavisi, Işınlama Terapisi tıbbi olarak saçkıran tedavisinde kullanılan yöntemler arasındadır. Bu tedavilerin hastaya uygun olarak uzmanlar tarafından uygulanması gerekmektedir. Beslenme ve yaşam tarzının iyileştirilmesi, bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden saçkırana olumlu etkide bulunabilir. Saç köklerini güçlendirmek için kullanılabilecek bazı doğal yağlar şunlardır: