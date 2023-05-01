Saçlarınız strese ve travmaya karşı bir gecede beyazlayabilir!

Ne var ki o vakada gerçekten de beyazlamanın nedeninin stres ve travma olduğu kesin değildir; çünkü hapishane şartlarında kendisine saç boyası verilmemiş ve dolayısıyla saçları gerçek gri rengine dönmüş olabilir. Ancak yine de bu olay, “Marie Antoinette Sendromu” olarak da bilinir.