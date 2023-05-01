Saçlarınız strese ve travmaya karşı bir gecede beyazlayabilir!
Saçlarınız bir gecede beyazlayabilir, çevremizde de çok fazla olmasada denk geldiğimiz olmuştur. Kimilerimiz için alışa gelinmiş olarak karşılanan bir olay kimilerimiz içinde korkulu rüyasıdır olan saçlarımız beyazlaması. Gelin hep birlikte tanıma bakalım...
Stres ve travmaya bağlı olarak saç beyazlaması olayına “canities subra” adı verilir. Bununla ilgili en meşhur vaka, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in giyotine gideceğini öğrenmesi sonrasında saçlarının beyazlamasıdır.
Ne var ki o vakada gerçekten de beyazlamanın nedeninin stres ve travma olduğu kesin değildir; çünkü hapishane şartlarında kendisine saç boyası verilmemiş ve dolayısıyla saçları gerçek gri rengine dönmüş olabilir. Ancak yine de bu olay, “Marie Antoinette Sendromu” olarak da bilinir.
Olay, 1800’lü yıllardan itibaren çok kez raporlandığı halde yakın tarihe kadar konuyla ilgili sistematik bir çalışma yapılmamıştır. Bu durumun sebebi, tıp dünyasında bir mit olarak algılanmış olması olabilir.
Ancak yapılan güncel araştırmalar, sebebi tam olarak bilinmese de bazı insanlarda saçın çok hızlı (hatta 1-2 günde) beyazlaşabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla “gerçek” kategorize edeceğimiz bu iddianın detaylarına bakalım: