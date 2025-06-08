Sadece bir gün yetiyor! Şeker ve un bırakıldığında vücutta neler oluyor?

Şekerli ve unlu gıdalar, kısa süreli enerji patlamalarına yol açsa da ardından gelen enerji çöküşleri, gün içinde yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yaratır. Ancak 24 saatlik kesintide vücut yağ ve proteinleri enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar. Bu da hem daha istikrarlı enerji seviyeleri, hem de zihinsel odaklanmada artış anlamına gelir. Öğleden sonra yaşanan enerji düşüşleri belirgin şekilde azalır.