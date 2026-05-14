Sağlığı tehdit eden 40 ton et sofraya gitmeden yakalandı!

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre; Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir et entegre tesisini mercek altına aldı. Tesiste gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ürünü tespit edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle ürünlere el konulurken, işletmeyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında derhal adli tahkikat başlatıldı.

DEMETEVLER'DE KAÇAK ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Jandarmanın operasyonel faaliyetleri sadece et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Yenimahalle İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, Demetevler Mahallesi’ndeki bir iş yerine baskın düzenlendi.

O.E.Ö. isimli şahsa ait olduğu belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda:

1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

Ürünler piyasaya sürülmeden muhafaza altına alındı.

Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Soruşturma Derinleştiriliyor.

Ankara genelinde gıda terörüne karşı yürütülen bu kapsamlı çalışmalar sonucunda ele geçirilen ürünlerin imhası ve sorumluların cezalandırılması için süreç devam ediyor. Yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.