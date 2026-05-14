Sağlığı tehdit eden 40 ton et sofraya gitmeden yakalandı!

Başkentin iki farklı noktasında gerçekleştirilen baskınlarda ele geçirilen tonlarca ürün, gıda güvenliğinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kızılcahamam ve Yenimahalle ekseninde yürütülen operasyonlarda hem tonlarca et hem de kaçak zeytinyağı ele geçirildi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Sağlığı tehdit eden 40 ton et sofraya gitmeden yakalandı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre; Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir et entegre tesisini mercek altına aldı. Tesiste gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ürünü tespit edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle ürünlere el konulurken, işletmeyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında derhal adli tahkikat başlatıldı.

DEMETEVLER'DE KAÇAK ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Jandarmanın operasyonel faaliyetleri sadece et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Yenimahalle İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, Demetevler Mahallesi’ndeki bir iş yerine baskın düzenlendi.

O.E.Ö. isimli şahsa ait olduğu belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda:

1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

Ürünler piyasaya sürülmeden muhafaza altına alındı.

Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Soruşturma Derinleştiriliyor.

Ankara genelinde gıda terörüne karşı yürütülen bu kapsamlı çalışmalar sonucunda ele geçirilen ürünlerin imhası ve sorumluların cezalandırılması için süreç devam ediyor. Yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Lüks tatil kâbusa föndü: Dev gemide 1.700 kişiye karantina!Lüks tatil kâbusa föndü: Dev gemide 1.700 kişiye karantina!Dünya
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar: Tahliyeler varAziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar: Tahliyeler varGündem
Noter önünde dehşet! 30 metre arazi için yeğenini kurşun yağmuruna tuttuNoter önünde dehşet! 30 metre arazi için yeğenini kurşun yağmuruna tuttuGündem
bozuk et ele geçirildi
Günün Manşetleri
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında
"Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"
Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı
Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Belediye personeli ve şirket sahipleri gözaltında!
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
450 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 450 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alacak?
İslam Memiş’ten altın sahiplerine "Çekili altın" uyarısı: Sakın panik yapmayın! İslam Memiş’ten altın sahiplerine "Çekili altın" uyarısı: Sakın panik yapmayın!
Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi 9 saat sürecek! Hangi ilçeleri kapsıyor? Liste yayımlandı Yarın İstanbul'da elektrik kesintisi 9 saat sürecek! Hangi ilçeleri kapsıyor? Liste yayımlandı