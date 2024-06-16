Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 16 bin kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca, açıklamasında, ülke genelinde kurban kesimi sırasında yaklaşık 16 bin kişinin yaralandığını duyurdu. Bakan Koca, vatandaşlara çağrıda da bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 16 bin kişi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurban kesimleri yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kurban kesimleri akşam saatlerine kadar devam etti.

Kurban kesimi sırasında birçok acemi kasap yaralandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ülke genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 16 bin kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramın ilk gününde Ankara'da 1274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# fahrettin koca # acemi kasap # Kurban Bayramı
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