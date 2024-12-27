Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan atamalarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'ı ziyaret ederek burada bazı temaslarda bulundu. Bakan Kemal Memişoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile bir araya geldi.

Bakan Kemal Memişoğlu, kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Trakya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Tekirdağ'a geldiklerini belirten Bakan Memişoğlu, burada ilgililerle sağlık hizmetlerini değerlendireceklerini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin en iyi olduğu şehirlerden Tekirdağ'da "Şehir Hastanesi" modelinin de çok iyi uygulandığını vurgulayan Kemal Memişoğlu, "Tekirdağ'da 12 kamu, 1 üniversite, 7 de özel hastane bulunuyor. Daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için ne yapılabilir, bugün onu değerlendireceğiz." dedi.

ATAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atamalarla ilgili de konuştu. Özellikle bazı branşlarda uzman hekim ihtiyacının tamamlanması için çalışmalar yaptıklarını belirten Kemal Memişoğlu, "Son 6 ayda birçok hekim ataması yaptık, daha da yapacağız. Üniversitemizi de destekleyeceğiz. Daha iyi sağlık hizmeti vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, hep beraber çalışıyoruz. Önceliğimiz 'koruyucu sağlık' dediğimiz, insanların bedenlerine bakmak, sağlıklarını korumalarını temin etmek. Onun için aile hekimliklerini önemsiyoruz. İnsanlarımızın sigara ve alkol bağımlılığı başta olmak üzere hareketsizlik ve beslenme bozukluğuna bağlı kilo sorunlarının olduğunu özellikle belirtmek isterim." dedi.

Bakan Kemal Memişoğlu, Tekirdağ nüfusunun göçle sürekli arttığına fakat doğurganlık oranının düşük olduğuna dikkati çekerek, sağlık açısından bu hususun bertaraf edilmesi için çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Toplantıda, Vali Soytürk'ün yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de yer aldı.