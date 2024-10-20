Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastanelerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel hastanelere ilişkin denetimlerin aralıksız devam ettiğini dile getiren Kemal Memişoğlu, "Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastanelerle ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sektöründeki denetimlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Kemal Memişoğlu, sağlık sistemini suistimal ederek vatandaşları ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerin her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edileceğini vurguladı.

"Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır." ifadesini kullanan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir. Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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