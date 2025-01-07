Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan son dakika atama açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atamalarla ilgili sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Bakan Memişoğlu, illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Sağlıktaki atamalarla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Kemal Memişoğlu, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Kemal Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
1.616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) January 7, 2025
120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerimizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarımızı gerçekleştirdik.
Sağlık…
Kaynak: Anadolu Ajansı