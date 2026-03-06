Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye sağlığın teknolojisinde ve biliminde örnek ülke olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tokat'ta Vali Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada Anadolu turu kapsamında 70'inci duraklarının Tokat olduğunu belirterek kentin sağlık yatırımlarını ve gelecek vizyonunu değerlendirdi.

TOKAT'A ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

Tokat’ın son 23 yılda sağlık alanında katettiği mesafeye dikkat çeken Memişoğlu, kentte 21'i hastane olmak üzere toplam 57 sağlık tesisinin inşa edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalimiz" olarak nitelendirdiği projeye değinen Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Tokat'ta 31'i birinci basamak olmak üzere 57 sağlık tesisi yapıldı. Bunların 21'i iki ve üçüncü basamak hastane. Cumhurbaşkanımızın, 'Hayalimiz' dediği 750 yataklı şehir hastanesinin projesini de bitireceğiz. Sene sonu inşallah temelini atmak için çaba harcıyoruz, onu da yetiştireceğiz. Şehir hastanesiyle Tokat'ın sağlık hizmetleri farklı bir aşamaya geçecek. Hem şehir hastanesiyle hem üniversite hastaneyle hem de birinci basamak tesisleriyle Tokat, gerçekten Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline gelmiş olacak. Amacımız Tokat'tan herhangi bir hasta başka bir ile sağlık hizmeti ihtiyacından dolayı gitmesin. Zaten üniversite hastanemiz de çok gelişmiş, iyi bir hastane. Her türlü kanser tedavisi de yapılabilir hale gelmiş durumda. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İlçelerdeki yatırımlara da değinen Bakan Memişoğlu, Turhal’da ağız ve diş sağlığı merkezi projesinin tamamlandığını, Erbaa’daki projenin ise bitme aşamasında olduğunu belirtti. Tokat halkının sağlıklı yaşam konusundaki duyarlılığını verilerle öven Memişoğlu, şunları söyledi: "Sadece son bir sene içinde 3 bin 882 kişi diyet yaparak, sağlıklı hayat merkezlerine başvurarak 11 bin 271 kilo vermiş. Tokatlılara, sağlıklı yaşamın örneği oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum."

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE RAMAZAN FIRSATI

Yeşilay Haftası vesilesiyle bağımlılıkla mücadele mesajı veren Memişoğlu, vatandaşları sağlıklı kalmaya davet etti. Ramazan ayının kötü alışkanlıklardan kurtulmak için bir irade sınavı olduğunu hatırlatan Bakan, şu sözleri kaydetti: "Yeşilay, sigara bağımlılığından madde bağımlılığına kadar her türlü mücadelede toplumumuzun yanında, bizlerin yanında. Bağımlılıklardan uzak kalmak için özellikle ramazan ayı gibi mübarek ayda irademizi güçlendirmemiz için fırsat var. Bu ayda kötü alışkanlıklarımızdan, özellikle sigaradan kurtulmanın en güzel zamanlarını yaşayacaklar. Sağlıklı hayat merkezleri, hastaneler, sigara bırakma polikliniklerinde beraber bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA SGK FİNANSMANI

Bakan Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliğiyle yerli bilimsel çalışmaları destekleyecek yeni finansal modeli açıkladı. Bilim insanlarının dünyaya katkı sağlayacak araştırmalarında hasta maliyetlerinin SGK tarafından karşılanacağını vurgulayan Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu, özellikle üreten sağlık mottomuzdaki, Türkiye'deki yeni şeylerin söylenmesiyle ilgili gerçekten iyi bir finansal kaynak olacak. Özellikle bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın bu konudaki desteğiyle çok iyi şeyler söyleyeceğine, dünyaya yeni tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar, yeni cihazlar kazandırılacağına eminim. Üretmeye, üreteni desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak ve dünyada nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlığın teknolojisinde de biliminde de örnek ülke haline gelecek."

Ziyaret sırasında Bakan Memişoğlu’na AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz eşlik etti.