Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MHRS Verileri: %90 azaldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sağlık alanındaki mevcut duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

E-NABIZ ÜZERİNDEN 45 BİN ORGAN BAĞIŞI

Bakan Memişoğlu, Kasım ayından itibaren vatandaşların e-Nabız üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla organ bağışı yapabildiğini hatırlatarak, “Bu sayede şimdiye kadar benimle birlikte 45 bin vatandaşımız e-Nabız üzerinden organ bağışında bulundu. Kıymetli bağışçılarımıza teşekkür ederken siz milletvekillerimizi ve vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum.” dedi.

SON 23 YILDA 794 YENİ HASTANE

Son 23 yılda mevcut hastanelerin yüzde 80’inin yenilendiğini veya yeniden inşa edildiğini belirten Memişoğlu, bu süreçte 794 yeni hastanenin hizmete alındığını söyledi. Türkiye genelinde 943 hastane, 8 bin 300 aile sağlığı merkezi, 1.237 laboratuvar, 973 toplum sağlığı merkezi, 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 327 sağlıklı hayat merkezi, 592 diyaliz merkezi ve 191 ruh sağlığı merkezi bulunduğunu ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 1,5 MİLYONA ULAŞTI

Memişoğlu, 2002 yılında 379 bin olan sağlık çalışanı sayısının yaklaşık 5 kat artırılarak 1,5 milyona çıkarıldığını belirtti. Hekim sayısının 92 binden 234 bine, hemşire ve ebe sayısının ise 113 binden 334 bine yükseltildiğini kaydetti.

GÖKBEY HELİKOPTER AMBULANSLAR 2026’DA GÖREVDE

Acil sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi veren Bakan Memişoğlu, 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonu ile hizmet verildiğini söyledi. Yıl sonuna kadar 856 yeni ambulansın envantere katılacağını belirten Memişoğlu, 2026 yılının sonu itibarıyla yerli ve millî GÖKBEY helikopter ambulansların da görev yapacağını açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDE 109 SAĞLIK TESİSİ TAMAMLANDI

Birinci basamak yatırım programı kapsamında toplam 1.202 sağlık tesisi bulunduğunu ifade eden Memişoğlu, depremden etkilenen illerde 40,8 milyar liralık yatırımla 109 sağlık tesisinin tamamlandığını söyledi.

RANDEVU BEKLEYEN HASTA SAYISI YÜZDE 90 AZALDI

Türkiye’de sağlık sisteminin günlük 3,5 milyon kişiye hizmet sunabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, yapılan düzenlemelerle randevu bekleyen hasta sayısının 4 milyondan 400 binin altına düşürüldüğünü ve bekleyen oranının yüzde 90 azaltıldığını ifade etti.

KANSER TARAMALARIYLA 19 BİN KİŞİDE ERKEN TANI

Aile hekimlerinin son bir yılda 35 milyon kronik hastalık taraması yaptığını belirten Memişoğlu, bu taramalar sonucunda 7,3 milyon kişiye yeni tanı konulduğunu söyledi. Kanser taramalarıyla 19 bin kişinin hastalığının erken evrede tespit edildiğini kaydetti.

Memişoğlu, 2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranının 2024 yılında 11,5’e düşürüldüğünü belirterek, bunun tarihî olarak en düşük seviye olduğunu söyledi. Bebek ölüm hızının ise bin canlı doğumda 31,5’ten 8,9’a gerilediğini ifade etti.

PRİMER SEZARYEN ORANINDA YÜZDE 12,3 DÜŞÜŞ

Normal Doğum Eylem Planı kapsamında son bir yıl içinde primer sezaryen oranında yüzde 12,3’lük düşüş sağlandığını belirten Memişoğlu, 3 bin 400 koordinatör ebe ve 1.524 gebe okulu ile anne adaylarının doğuma hazırlandığını söyledi.

YERLİ ÜRETİM VE AR-GE ÇALIŞMALARI

“Fikirden Ürüne Portalı” ile fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturduklarını belirten Bakan Memişoğlu, 41 stratejik öncelikli ürün belirlendiğini, 13 farklı aşı için teknoloji transferi ve yerli üretim süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

YERLİ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZLARI ÜRETİMDE

ASELSAN iş birliğiyle mobil dijital röntgen cihazı ve kalp-akciğer pompası gibi sistemlerin üretildiğini söyleyen Memişoğlu, yerli glikoz ölçüm cihazlarının da seri üretimine başlanacağını duyurdu.

SAĞLIKLI YAŞAM STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANIYOR

Toplum genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla “Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi” hazırlandığını ifade eden Bakan Memişoğlu, bu belgeyle beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından kronik hastalıkların önlenmesine kadar önümüzdeki 10 yılın yol haritasının oluşturulacağını söyledi.