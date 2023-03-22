Sağlık Bakanlığı'ndan sürekli işçi alımı yapılacak: Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak.



Bu kapsamda; 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi, 747 klinik destek elemanı, 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım elamanı ile 150 biyomedikal cihaz servis destek elemanı istihdam edilecek.



Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden 22-27 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.



Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin nüfusta kayıtlı oldukları adresleri dikkate alınacak.



Adaylar başvurularını internet üzerinde yapabilecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapacak.