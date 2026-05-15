Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımları

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı açıklanan 26 bin 673 personel alımı için gözler başvuru takvimine çevrildi. Adaylar, başvuru tarihleri ve kadro dağılımına ilişkin detayları araştırıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımları
Yayınlanma:

Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 26 bin 673 personel alımıyla ilgili süreç sağlık çalışanları tarafından yakından takip ediliyor.

KPSS tercihleri üzerinden yapılması beklenen personel alımı kapsamında özellikle hemşire, ebe, teknisyen ve tıbbi sekreter kadrolarına yoğun ilgi olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detayların önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

Adayların başvurularını ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek tercih süreciyle yapacağı belirtiliyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Açıklanan bilgilere göre kadro dağılımı şu şekilde yer aldı:

22 bin 983 uzman doktor,

3 bin 652 doktor,

25 sağlık teknikeri,

9 ebe,

2 hemşire,

1 diyetisyen.

Başvuru şartları, tercih kılavuzu ve detaylı branş dağılımının ilerleyen günlerde resmi olarak yayımlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı konuşulurken yerine düşünülen isim belli olduBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı konuşulurken yerine düşünülen isim belli olduSpor
sağlık bakanlığı personel alımı
Günün Manşetleri
ABD'li komutan: Hürmüz Boğazı İran'ın elinde
Gizli odada kaçak cihazlar ele geçirildi
Sumud Filosu, Gazze için Marmaris'ten yola çıktı
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında
"Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"
Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı
Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Çok Okunanlar
GSB 2 bin 610 personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler? GSB 2 bin 610 personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler?
İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördüler İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördüler
Halef: Kökelerin Çağrısı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef yeni bölüm fragmanı izle Halef: Kökelerin Çağrısı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef yeni bölüm fragmanı izle
Sanchez: Lamine Yamal ile gurur duymak için bir nedenimiz daha oldu Sanchez: Lamine Yamal ile gurur duymak için bir nedenimiz daha oldu
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımları Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımları