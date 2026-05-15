Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımları

Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 26 bin 673 personel alımıyla ilgili süreç sağlık çalışanları tarafından yakından takip ediliyor.

KPSS tercihleri üzerinden yapılması beklenen personel alımı kapsamında özellikle hemşire, ebe, teknisyen ve tıbbi sekreter kadrolarına yoğun ilgi olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detayların önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

Adayların başvurularını ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek tercih süreciyle yapacağı belirtiliyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Açıklanan bilgilere göre kadro dağılımı şu şekilde yer aldı:

22 bin 983 uzman doktor,

3 bin 652 doktor,

25 sağlık teknikeri,

9 ebe,

2 hemşire,

1 diyetisyen.

Başvuru şartları, tercih kılavuzu ve detaylı branş dağılımının ilerleyen günlerde resmi olarak yayımlanması bekleniyor.