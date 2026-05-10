Sağlık Bakanlığından dev seferberlik

Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin kapsamını genişlettiğini duyurdu. Türkiye genelinde hizmet veren 347 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin 246’sında tam donanımlı fiziksel aktivite salonları bulunuyor.

Bu salonlarda vatandaşlara sunulan hizmetleri değerlendiren Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

"Alanında uzman fizyoterapistler, her yaş grubunda egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının önemini dikkate alarak kişinin ihtiyacına yönelik hareket danışmanlığı sunmakta, böylelikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını amaçlamaktadır."

ÜCRETSİZ PİLATES VE GRUP EGZERSİZLERİ

Merkezlerde sunulan imkanlar yalnızca spor aletleriyle sınırlı kalmıyor. Duruş bozukluklarından denge sorunlarına kadar pek çok alanda iyileşme sağlayan pilates dersleri de vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. Uzmanlar tarafından planlanan programlar sayesinde bireylerin esneklik düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

HASTALIKLARLA MÜCADELEDE "HAREKET" KALKANI

Bakanlık, düzenli egzersizin sadece formda kalmak için değil, ciddi sağlık sorunlarını önlemek için de hayati olduğunu vurguladı. Açıklamada, sürecin işleyişi ve sağladığı faydalar şu verilerle paylaşıldı:

"Düzenli egzersiz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve kas-iskelet sistemi sorunlarının önlenmesinde oldukça önemlidir. Bu kapsamda ülkemizdeki 347 Sağlıklı Hayat Merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonu yer almakta olup, bu salonlarda egzersiz programları tamamen ücretsiz yürütülmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan fizyoterapistler tarafından, egzersiz öncesi risk faktörleri değerlendirilerek bireysel ya da grup egzersizi planlaması yapılmaktadır. Gruplar 8-15 kişi halinde oluşturulmakta, haftalık yürütülen programlarla bireylerin fiziksel aktivite düzeyini artırmak amaçlanmaktadır."

Vatandaşlar, en yakın Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurarak bu profesyonel destekten bedelsiz olarak yararlanabiliyor.