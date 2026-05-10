Sağlık Bakanlığından dev seferberlik

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) üzerinden dev bir sağlık seferberliği başlattı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Sağlık Bakanlığından dev seferberlik
Yayınlanma: Güncellenme:

Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin kapsamını genişlettiğini duyurdu. Türkiye genelinde hizmet veren 347 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin 246’sında tam donanımlı fiziksel aktivite salonları bulunuyor.

Bu salonlarda vatandaşlara sunulan hizmetleri değerlendiren Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

"Alanında uzman fizyoterapistler, her yaş grubunda egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının önemini dikkate alarak kişinin ihtiyacına yönelik hareket danışmanlığı sunmakta, böylelikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını amaçlamaktadır."

ÜCRETSİZ PİLATES VE GRUP EGZERSİZLERİ

Merkezlerde sunulan imkanlar yalnızca spor aletleriyle sınırlı kalmıyor. Duruş bozukluklarından denge sorunlarına kadar pek çok alanda iyileşme sağlayan pilates dersleri de vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. Uzmanlar tarafından planlanan programlar sayesinde bireylerin esneklik düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

HASTALIKLARLA MÜCADELEDE "HAREKET" KALKANI

Bakanlık, düzenli egzersizin sadece formda kalmak için değil, ciddi sağlık sorunlarını önlemek için de hayati olduğunu vurguladı. Açıklamada, sürecin işleyişi ve sağladığı faydalar şu verilerle paylaşıldı:

"Düzenli egzersiz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve kas-iskelet sistemi sorunlarının önlenmesinde oldukça önemlidir. Bu kapsamda ülkemizdeki 347 Sağlıklı Hayat Merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonu yer almakta olup, bu salonlarda egzersiz programları tamamen ücretsiz yürütülmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan fizyoterapistler tarafından, egzersiz öncesi risk faktörleri değerlendirilerek bireysel ya da grup egzersizi planlaması yapılmaktadır. Gruplar 8-15 kişi halinde oluşturulmakta, haftalık yürütülen programlarla bireylerin fiziksel aktivite düzeyini artırmak amaçlanmaktadır."

Vatandaşlar, en yakın Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurarak bu profesyonel destekten bedelsiz olarak yararlanabiliyor.

8 saat boyunca sular olmayacak: Susuz kalacak ilçeler tek tek açıklandı8 saat boyunca sular olmayacak: Susuz kalacak ilçeler tek tek açıklandıYurt
İtalyan basını yazdı: Yer yerinden oynadı... Aziz Yıldırım'ın forvet hedefini açıkladılarİtalyan basını yazdı: Yer yerinden oynadı... Aziz Yıldırım'ın forvet hedefini açıkladılarSpor
Tahran'da savaş yönetimi zirvesi: Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!Tahran'da savaş yönetimi zirvesi: Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!Gündem
sağlık bakanlığı Sağlıklı yaşam
Günün Manşetleri
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?
FETÖ operasyonda şoke eden ayrıntılar
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir
Mehmet Uçum'dan FETÖ analizi: "Tabanı ibadet, üstü ihanet"
Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözü
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı! Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!