Sağlık Bakanlığı'nın SMS davetiyle kanser taramalarında yüzde 80 artış

Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ücretsiz kanser taramalarından faydalanması için geçen yıl devreye alınan kısa mesaj daveti uygulaması sonuç verdi. "Ulusal Kanser Tarama Programı" çerçevesinde uygun yaş aralığındaki bireylerin doğrudan bilgilendirilmesi, Türkiye genelinde tarama oranlarını en yüksek seviyeye taşıdı.

ŞUBAT AYINDA GÜNLÜK 38 BİN TARAMA YAPILDI

Bakanlık verilerine göre, şubat ayı boyunca her gün ortalama 8 bin kişi meme kanseri, 10 bin kişi serviks (rahim ağzı) kanseri ve 20 bin kişi kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yaptırdı. "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda sürdürülen bu bilgilendirme çalışmaları sayesinde, şubat ayındaki tarama katılım oranı programın başladığı ilk döneme kıyasla yaklaşık yüzde 80 artış gösterdi.

39 MİLYON MESAJ 950 BİN KİŞİYİ MERKEZLERE ÇEKTİ

Uygulama kapsamında bu yılın ocak ayı sonunda, sistemde kayıtlı uygun yaş grubundaki vatandaşlara ikinci kez olmak üzere toplam 39 milyon hatırlatma mesajı iletildi. Ücretsiz tarama daveti içeren bu mesajlar sonrasında, yaklaşık 950 bin kişi kanser taraması yaptırmak amacıyla birinci basamak sağlık tesislerine başvurdu.

Vatandaşlar tarama işlemlerini Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz olarak yaptırabiliyor. Taramalar sonucunda şüpheli bulgulara rastlanan hastalar, ileri tetkik ve tedavi aşamaları için ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine sevk ediliyor. Yürütülen bu yoğun tarama faaliyetleri sayesinde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 21 bin kişinin kanser vakası erken evrede tespit edildi.

2026 İTİBARIYLA MERKEZ VE CİHAZ SAYISI ARTIRILDI

Bakanlık, tarama merkezlerinin sayısını ve kapasitesini de düzenli olarak artırıyor. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki KETEM sayısı 466'ya, mobil kanser tarama araçlarının sayısı ise 55'e yükseltildi. Kurumlarda 53 yeni mamografi cihazı hizmete alınırken, 35 adet cihazın da kurulum sürecine başlandı.

Toplu kısa mesaj bilgilendirmeleri, aile hekimlerinin yönlendirmeleri ve artırılan merkez kapasiteleri sayesinde, Türkiye genelindeki günlük mamografi çekim ortalaması yüzde 36 oranında arttı.