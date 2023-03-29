Sağlık hakkında doğru bilinen 10 yanlış
Sağlık okur yazarlığı arttıkça kişilerin şehir efsanesi diye nitelendirilebilen "doğru bilinen yanlışlar" giderek azalır. Bu nedenle sağlık konusunda dikkatli olmak ve her daim uzman kişilere başvurmak daha etkilidir. İşte sağlık hakkında doğru bilinen 10 yanlış...
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1- KAPLICALAR ROMATİZMAYA İYİ GELİR
Kireçlenmede sıcak faydalıdır. Ama yaygın romatizmal hastalıklarda kaplıcalardaki sıcak, ağrıları artırır.
2- HAVUÇ, GÖZLERE İYİ GELİR
Havuçta gözlerimize iyi gelen herhangi bir şey bulunmaz. Ama havuçta diğer sebzelerde elbette sağlığımıza iyi gelir.
3- YOĞUN STRES, ÜLSERE NEDEN OLUR
Ülserin nedeni aslında helicobacter adında bir bakteridir. Maalesef dünyadaki insanların yarısında bu bakteri vardır. Yani toplumdaki %50 kesim, ülser tehdidi altındadır.
4- DİŞLERİ KARBONATLA TEMİZLEMEK
Karbonat, beyazlatmaktan çok granüllü bir madde olduğu için dişleri çizerek zarara uğratır.