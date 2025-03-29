Sağlık sektöründe büyük istihdam hamlesi: 420 bin yeni iş imkanı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sektöründe önemli bir istihdam hamlesi yapılacağını açıkladı. 9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturulacak. Konuya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sağlık sektöründe büyük istihdam hamlesi: 420 bin yeni iş imkanı
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Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için adımlar atıyoruz” dedi. Yapılan yönetmelik değişiklikleriyle hem sağlık altyapısının güçlendirileceğini hem de vatandaşların hizmetlere daha kolay erişim sağlayacağını vurguladı.

Yeni yönetmelikle sağlık sektöründe istihdamın artırılacağını ifade eden Memişoğlu, “Sağlık hizmetlerini daha yaygın ve erişilebilir hale getirecek düzenlemeleri uygulamaya koyuyoruz. Milletimize hizmeti en büyük sorumluluğumuz olarak görüyor ve bu bilinçle çalışıyoruz” dedi.

Bakan Memişoğlu, düzenlemenin ülke, vatandaşlar ve sağlık çalışanları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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