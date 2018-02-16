Van'da kamu hastanelerinde görevli 30 personele, konuşma ve işitme engelli hastaların sıkıntılarını daha iyi anlamaları ve sağlık kuruluşlarındaki işlemlerinin daha çabuk yürütülmesi amacıyla işaret dili eğitimi verildi.

Van'da kamu hastanelerinde görevli 30 personele, konuşma ve işitme engelli hastaların sıkıntılarını daha iyi anlamaları ve sağlık kuruluşlarındaki işlemlerinin daha çabuk yürütülmesi amacıyla işaret dili eğitimi verildi.



Van Sağlık Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğinde kent merkezi ile ilçelerde konuşma ve işitme engelli hastaları daha iyi anlamak ve sorunlarını çözmek amacıyla çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda eğitmenlerce hasta hakları birimi görevlilerine, hemşire ve gönüllü doktorlara işaret dili eğitimi verildi.



İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Birimi İl Koordinatörü Yıldırım Kaya, AA muhabirine, eğitimi sağlık kuruluşlarından alınan şikayetler üzerine başlattıklarını söyledi.



Yaklaşık 120 saat süren kursa 30 personelin katıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:



"Kurs, işaret dili alfabesini, günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri, zaman ve duyguları anlatmayı ve işitme engellilere her konuda yardımcı olmayı hedefliyor. Eğitim alan arkadaşlar hastayı karşılayarak doktoruna kadar götürmekte, doktorla iletişimi esnasında aracılık yapmakta ve tahlilleri bitinceye kadar kendisine refakat etmektedir."







"Engellilerin sesi olacağız"



Dernek Başkanı Aydın Türk ise sağlıkçıların aldıkları eğitim sayesinde işitme engellilerin hastanede karşılaştıkları sorunların ortadan kalkacağına inandığını ifade etti.



Engellilerin hastaneye gittiği zaman kendilerini kimseye ifade edemediğini aktaran Türk, "Anlatamadıkları için sıkılıp sinirleniyorlar. Sürekli 'Bizi kimse anlamıyor' diyorlardı. Bu kurslar sayesinde hastanede herhangi bir engelin kalmayacağına inanıyorum." dedi.



Erciş Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Şerivan Kadandır da insanların karşısındakine kendini ifade edemediğinde agresifleştiğini vurgulayarak "Karşımıza çıkan engelli vatandaşlarımızı anladığımızı, sorunlarla karşılaştığı zaman onlara yardımcı olabildiğimizi, aynı dili konuşabildiğimizi göstermek için işaret dili eğitimine katıldım. İşaret dili öğrenerek onların sesi olmaya çalışacağız."



Muradiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Cumali Demirkol da polikliniğe gelen konuşma ve işitme engelli hastalara daha fazla yardımcı olabilmek için kursa katıldığını anlattı.



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi'nde görevli Selma Bal, aldığı eğitimin ardından hastaneye gelen engelli hastalara daha fazla yardımcı olduğunu dile getirdi.



Göz polikliniğinde muayene olan işitme engelli Erdal Zengin, Selma Bal aracılığı ile hastanedeki tüm işlemlerini gerçekleştirdiğini kaydetti.