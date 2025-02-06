Sağlıkta yolsuzluk alarmı: Meclis komisyonu özel sağlık sektörünü masaya yatırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’nda, özel sağlık sektörünün sağlık hizmetlerindeki yolsuzluğu artırdığı ve performans sisteminin nitelik kaybına yol açtığı vurgulandı.

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Sağlıkta yolsuzluk alarmı: Meclis komisyonu özel sağlık sektörünü masaya yatırdı
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Komisyon toplantısında konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi Ayşe Özer Ulu, sağlık sektöründe yolsuzluğun nedenlerinden birinin özel sağlık kuruluşlarının payının artması olduğunu belirtti.

ÖZEL SAĞLIK SİSTEMİ YOLSUZLUĞU ARTIRIYOR

"Sağlık hizmetlerinde yolsuzluk algısı diğer hizmet alanlarından farklıdır. Yolsuzluk nedenleri incelendiğinde, özel sağlık sektörünün payının artması önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır."

Başmüfettiş Ulu, performansa dayalı ek ödeme sisteminin ise sağlık hizmetlerinin niteliğini düşürdüğüne dikkat çekti.

PERFORMANS SİSTEMİ SAĞLIK HİZMETİNİN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

"Performansa dayalı ek ödeme sistemi, hem kamuda hem de özel sektörde niceliğin niteliğin önüne geçmesine sebep olmuştur. Ayrıca, yolsuzluk türlerinin sürekli değişmesi, kamu otoritelerini bu sürece uyum sağlamak için dinamik bir değişime zorlamaktadır."

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Katran ise, lisans mezunu hemşirelerin yaşadığı sorunları dile getirdi. Yoğun bakım hemşirelerinin 22 bin-25 bin TL bandında maaş aldığını belirten Katran, hemşirelik öğrencilerinin geçimlerini sağlamak için saç ekimi yaparak ek gelir elde etmeye çalıştıklarını ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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