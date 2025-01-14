Sahte içki kabusu can alıyor: Peki sahte içki nasıl anlaşılır?

İstanbul'da, son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti. Tüm yurtta sahte içki vakaları artıyor. Peki sahte içki nasıl anlaşılır?

Mert Sagit Mert Sagit
Sahte içki kabusu can alıyor: Peki sahte içki nasıl anlaşılır?
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Tüm yurtta sahte içki vakaları artıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilde sahte alkole karşı düzenlenen “Çengel-16” operasyonlarının detaylarını paylaştı. Operasyonlarda 55 bin 105 litre sahte ve kaçak alkol ile 4 bin adet sahte bandrol ele geçirilirken, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı. 

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içkiyi koku veya tat yoluyla anlamak genellikle mümkün değildir. Uzmanlar, özellikle açık şekilde sunulan şişeler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Şişelerdeki barkod ve etiketler, sahte içkiyi tespit etmek için önemli ipuçları sunar. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) mobil uygulaması olan bandrollü ürün izleme sistemiyle alkolün sahte olup olmadığı kolayca kontrol edilebilir. Bunun için şişe üzerindeki barkodun telefona okutulması yeterlidir.

METİL ALKOL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha ucuz olduğu için tercih edilen sahte içkinin sonuçları, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Metil alkolün türü ve tüketilen miktarına bağlı olarak, sahte içkinin zararları değişiklik gösterebiliyor. Metil alkol zehirlenmesinin erken belirtileri arasında bilinç kaybı, baş dönmesi ve aşırı uyku hali yer alıyor. Sahte içki tüketenlerde görme kaybı, metil alkolün göz sinirlerinde neden olduğu hasar sonucu ortaya çıkabiliyor.

Bunun yanı sıra, beyinde meydana getirdiği tahribat nedeniyle denge kaybı, yürüme güçlüğü, hareketlerde kısıtlanma ve düşünce bozuklukları gibi ciddi problemler de görülebiliyor.

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