Sahte içki tehlikesi: “Küçücük bir keyif hayatınızı altüst edebilir”

Prof. Dr. Asım Kalkan, sahte içki yapımında kullanılan metil alkolün ölümcül sonuçlarına dikkat çekti: “Yalnızca bir çay bardağının yarısı kadar metil alkol hayatınıza mal olabilir.” Özellikle yılbaşı gibi dönemlerde artan sahte içki kaynaklı zehirlenmeler ve ölümler konusunda uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sahte içki tehlikesi: “Küçücük bir keyif hayatınızı altüst edebilir”
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan, metil alkolün sanayide kullanılan bir madde olduğunu belirterek, bunun etil alkolle karıştırılmasının ölümcül sonuçlara yol açtığını söyledi. Ucuz olduğu için tercih edilen metil alkol, evde yapılan sahte içki üretiminde kullanılınca, toplu zehirlenme vakalarına neden oluyor.

SAHTE İÇKİ VAKALARINDA ARTIŞ

Yılbaşı gibi özel dönemlerde sahte içki kaynaklı zehirlenme vakalarının arttığına dikkat çeken Kalkan, son günlerde çok sayıda kişinin sahte içki nedeniyle yoğun bakıma alındığını ifade etti: “Metil alkol kullanımının ölüm ve sakatlıklara neden olduğunu görüyoruz. Evde etil alkol yerine metil alkol kullandıklarında toplu ölümler bile yaşanabiliyor.”

Metil alkol, etil alkolden farklı olarak çok küçük dozlarda bile öldürücü olabilir. Kalkan, bu maddenin etkilerinin hızla başladığını belirtti. Kandaki metil alkol seviyesi 20 mg/dl olduğunda toksik kabul ediliyor. Ancak 2 mg/dl bile ölümcül olabilir. Şiddetli kusma, bilinç bulanıklığı, görme problemleri (sarı ve yeşil görme, bulanık görme) gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Bu belirtiler alkol tüketiminden sonraki ilk 60 dakika içinde gelişirse, acilen hastaneye başvurulması gerekiyor.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Prof. Dr. Kalkan, zehirlenmenin ilk saatlerinde yapılan müdahalenin kritik olduğunu vurgulayarak; “İlk 60 dakikada gelen hastaların midesi yıkanarak metil alkol vücuttan uzaklaştırılabilir. Tedavide etil alkol ve bazı ilaçlar kullanıyoruz. Etil alkol, metil alkolün toksik etkilerini azaltmada etkili.” ifadelerini kullandı. 

Metil alkol zehirlenmesi yalnızca kısa vadede ölümcül olmakla kalmıyor, uzun vadede de ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Kronik böbrek ve karaciğer yetmezliği, körlük, siroz, felç, beyinde küçük kanamalar gibi hasarlar bırakıyor.

Bu tür hasarların bazı hastalarda diyaliz gibi ömür boyu sürecek tedavilere ihtiyaç doğurduğunu belirten Kalkan, metil alkol temasının bile zehirlenmeye yol açabileceğini hatırlattı.

Kalkan, evde içki üretiminin kontrolsüz ve tehlikeli olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu: “Alkol kullanıyorsanız, yalnızca yasal ve güvenilir yerlerden alın. Evde ya da arkadaş önerisiyle içki üretmek, hayatınızı riske atar. Bilinmeyen kaynaklı alkolü tüketmekten kaçının.”

Prof. Dr. Kalkan son olarak şu sözlerle uyardı: “Tavsiyemiz, alkolün hiç kullanılmaması. Azı da çoğu da zarar. Ancak kullanıyorsanız, legal kaynaklardan edinin. Aksi takdirde küçücük bir keyif için hayatınızı altüst edebilirsiniz.”

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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